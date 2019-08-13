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ديني

وصول أول وفد من الحجاج المتعجلين إلى المدينة المنورة بعد أداء مناسك الحج

الثلاثاء 13/أغسطس/2019 - 09:53 م
المدينة المنورة تستقبل
المدينة المنورة تستقبل الحجاج المتعجلين
محمد صبري عبد الرحيم
وصل أول وفود حجاج بيت الله الحرام إلى المدينة المنورة، مساء اليوم، عبر عدد من الحافلات بعد أداء مناسك الحج وسط منظومة متكاملة من الخدمات والتي سهلت عليهم أداء النسك بيسر وسهولة.

وكان الحجاج المتعجلون، غادروا اليوم مكة، بعد أداء طواف الوداع، في ثاني أيام التشريق، وأنهوا بذلك مناسك حجهم لهذا العام، أما الحجاج غير المتعجلين فيرمون الجمرات غدًا في ثالث أيام التشريق، ثم يغادرون مشعر منى إلى مكة المكرمة، استعدادًا لأداء طواف الوداع.

وأدى الحجاج المتعجلون طواف الوداع في المسجد الحرام، في ثاني أيام التشريق، بعد أن غادروا منى قبل غروب الشمس، ولا يجوز لهم المكث طويلًا في مكة بعد الطواف إلا لأخذ أغراضهم وأمتعتهم.

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