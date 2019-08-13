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رياضة

إنسانية الملك.. محمد صلاح يتصدر تويتر بعد لقاء طفل من ذوى الاحتياجات الخاصة.. تفاصيل

الثلاثاء 13/أغسطس/2019 - 10:07 م
محمد صلاح
محمد صلاح
مصطفى كرم
دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هشتاج #محمد_صلاح وتصدر الهشتاج قائمة الاكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي :

‏إنسانية الملك المحبوب محمد صلاح ... صانع الابتسامة والفرحة في كل مكان وجابر للخواطر بأسمى معانيها.

‏عندما تكون نجما بإنسانيتك....محمد صلاح احسنت 🌹

‏فخر مابعده فخر محمد صلاح ابن بلادي.

وكانت الصفحة الرسمية لفريق ليفربول الانجليزي نشرت فيديو للاعب الدولي محمد صلاح وهو يلعب بالكورة اثناء تمرين الفريق مع طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة مبتور القدمين .

ويلتقي ليفربول الإنجليزي بطل "دوري الأبطال" مع تشيلسي بطل "الدوري الأوروبي" في التاسعة مساء الغد لحسم لقب السوبر الأوروبي في تركيا.

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