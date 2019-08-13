اخبار البرلمان .. النواب يطالب بمنع صفاء الهاشم من دخول مصر.. ويكشف سر ارتفاع سعر الذهب

فى إطار الخدمات التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، وحرصًا منه على اطلاع قُرَّائه بكل ما هو جديد في الشأن السياسي والبرلماني؛ نقدّم لكم أبرز الأخبار على مدار يوم الثلاثاء 13 أغسطس.
دراجة لكل مواطن.. تغيير أسلوب النقل يشعل سباق العجلات على الأسفلت.. تفاصيل
أشاد النائب عمرو الجوهري، عضو لجنة الشئون الاقتصادية، بمجلس النواب، بمبادرة وزارة الشباب والرياضة "دراجة لكل مواطن"، التي تهدف لتغيير ثقافة التنقل لدى المواطنين، وتوفير استهلاك المحروقات، وستحدث منافسة مع أتوبيسات النقل، مطالبًا أن يكون التطبيق تجريبيًا في البداية بالمحافظات الإقليمية.. لتفاصيل اضغط هنا
طالب بمنعها من دخول مصر.. برلماني يكشف سبب كره الكويتية صفاء الهاشم لـ المصريين
طالب عماد في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، بمنع صفاء الهاشم، النائبة الكويتية من دخول مصر، لأنها تحمل كرها لمصر والمصريين.. للتفاصيل اضغط هنا
قطاعة أرزاق ولها مصالح سياسية.. نواب يردون على عنصرية صفاء الهاشم ضد المصريين
نواب البرلمان المصري لم يقفوا مكتوفي الأيدي أمام أمام تصريحات صفاء الهاشم ضد مصر، وكان لهم موقفًا منها ووصفوا بأنها تتعامل بحقد وكراهية، ويبدو أن هناك شيئًا شخصيًا دفعها لاستخدام هذا الأسلوب الساذج.. للتفاصيل اضغط هنا
صدمة للمقبلين على الزواج.. ارتفاع غير مسبوق لأسعار الذهب.. والبرلمان يكشف السبب
دارت تساؤلات كثيرة حول أسباب هذا الارتفاع غير المسبوق في أسعار الذهب، حتى أن عيار 22 تخطى 700 جنيهًا، وظهر الكثير من القلق حيال الأمر، لأن الذهب يرتبط بالعادات المصرية في الزواج ويشكل أهمية كبيرة للمصرين في هذه المناسبة، ما يجعل هناك صدمة يشعر بها الشباب المقبل على الزواج بسب هذا الارتفاع الكبير في أسعار الذهب.. للتفاصيل اضغط هنا
5000 جنيه غرامة و3 سنوات سجنا.. تفاصيل عقوبات التهرب الضريبي
أصدر مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، مجموعة من التشريعات الهامة، والاكثر حزمًا للقضاء على الفساد، وصناعة منظومة أكثر انضباطًا.. لتفاصيل القانون والعقوبات اضغط هنا
محاربة السلع المضروبة ومصانع بير السلم.. اعرف أهداف قانون الملكية الفكرية
قال النائب سمير البطيخي، عضو لجنة الصناعة، بمجلس النواب، إن قانون الملكية الفكرية كان أهم القوانين التي ناقشتها اللجنة، خلال دور الانعقاد الرابع، إلا أنها لم تنته منه بعد.. لتفاصيل القانون اضغط هنا
برلماني: الدعم النقدي مفيد للدولة ويوفر الكثير لـ الخزانة العامة
قال إبراهيم عبد النظير، عضو لجنة الخطة والموازنة، بمجلس النواب، إن الدعم النقدي مفيد جدًا للدولة، لما يحدثه من توفير الكثير من الأموال على الخزانة العامة.. للتفاصيل اضغط هنا
برلماني: إصدار قانون حماية البيانات الشخصية خلال دور الانعقاد الخامس
قال النائب أحمد بدران البعلي، عضو لجنة الإتصالات وتكنولجيا المعلومات، إن قانون جماية البيانات الشخصية، من المقرر أن يدخل الجلسة العامة للمناقشة خلال دور لانعقاد الخامس والأخير للبرلمان، تمهيدًا لإصداره نهائيًا.. للتفاصيل اضغط هنا
برلماني يقترح إنشاء هيئة للثروة المعدنية بدلا من وزارة مستقلة
اقترح النائب بدير عبد العزيز، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن يكون هناك هيئات تابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية تكون أكثر تخصصًا وإلمامًا بقطاع الثروة المعدنية لاسيما وأنها من القطاعات الاقتصادية الهامة.. للتفاصيل اضغط هنا
برلماني: الجهاز الإداري لا يحتمل إنشاء وزارة مستقلة للثروة المعدنية
قال النائب سمير البطيخي، إن الدولة المصرية تحتاج إلى تقليل الوزارات بها، نظرا لوصول عدد الموظفين فى الجهاز الادارى إلى 7 ملايين، وهو رقم كبير للغاية، كما أنهم يتقاضون حوالى 260 مليار جنيه تقريبا.. للتفاصيل اضغط هنا
دراجة لكل مواطن.. تغيير أسلوب النقل يشعل سباق العجلات على الأسفلت.. تفاصيل
أشاد النائب عمرو الجوهري، عضو لجنة الشئون الاقتصادية، بمجلس النواب، بمبادرة وزارة الشباب والرياضة "دراجة لكل مواطن"، التي تهدف لتغيير ثقافة التنقل لدى المواطنين، وتوفير استهلاك المحروقات، وستحدث منافسة مع أتوبيسات النقل، مطالبًا أن يكون التطبيق تجريبيًا في البداية بالمحافظات الإقليمية.. لتفاصيل اضغط هنا
طالب بمنعها من دخول مصر.. برلماني يكشف سبب كره الكويتية صفاء الهاشم لـ المصريين
طالب عماد في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، بمنع صفاء الهاشم، النائبة الكويتية من دخول مصر، لأنها تحمل كرها لمصر والمصريين.. للتفاصيل اضغط هنا
قطاعة أرزاق ولها مصالح سياسية.. نواب يردون على عنصرية صفاء الهاشم ضد المصريين
نواب البرلمان المصري لم يقفوا مكتوفي الأيدي أمام أمام تصريحات صفاء الهاشم ضد مصر، وكان لهم موقفًا منها ووصفوا بأنها تتعامل بحقد وكراهية، ويبدو أن هناك شيئًا شخصيًا دفعها لاستخدام هذا الأسلوب الساذج.. للتفاصيل اضغط هنا
صدمة للمقبلين على الزواج.. ارتفاع غير مسبوق لأسعار الذهب.. والبرلمان يكشف السبب
دارت تساؤلات كثيرة حول أسباب هذا الارتفاع غير المسبوق في أسعار الذهب، حتى أن عيار 22 تخطى 700 جنيهًا، وظهر الكثير من القلق حيال الأمر، لأن الذهب يرتبط بالعادات المصرية في الزواج ويشكل أهمية كبيرة للمصرين في هذه المناسبة، ما يجعل هناك صدمة يشعر بها الشباب المقبل على الزواج بسب هذا الارتفاع الكبير في أسعار الذهب.. للتفاصيل اضغط هنا
5000 جنيه غرامة و3 سنوات سجنا.. تفاصيل عقوبات التهرب الضريبي
أصدر مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، مجموعة من التشريعات الهامة، والاكثر حزمًا للقضاء على الفساد، وصناعة منظومة أكثر انضباطًا.. لتفاصيل القانون والعقوبات اضغط هنا
محاربة السلع المضروبة ومصانع بير السلم.. اعرف أهداف قانون الملكية الفكرية
قال النائب سمير البطيخي، عضو لجنة الصناعة، بمجلس النواب، إن قانون الملكية الفكرية كان أهم القوانين التي ناقشتها اللجنة، خلال دور الانعقاد الرابع، إلا أنها لم تنته منه بعد.. لتفاصيل القانون اضغط هنا
برلماني: الدعم النقدي مفيد للدولة ويوفر الكثير لـ الخزانة العامة
قال إبراهيم عبد النظير، عضو لجنة الخطة والموازنة، بمجلس النواب، إن الدعم النقدي مفيد جدًا للدولة، لما يحدثه من توفير الكثير من الأموال على الخزانة العامة.. للتفاصيل اضغط هنا
برلماني: إصدار قانون حماية البيانات الشخصية خلال دور الانعقاد الخامس
قال النائب أحمد بدران البعلي، عضو لجنة الإتصالات وتكنولجيا المعلومات، إن قانون جماية البيانات الشخصية، من المقرر أن يدخل الجلسة العامة للمناقشة خلال دور لانعقاد الخامس والأخير للبرلمان، تمهيدًا لإصداره نهائيًا.. للتفاصيل اضغط هنا
برلماني يقترح إنشاء هيئة للثروة المعدنية بدلا من وزارة مستقلة
اقترح النائب بدير عبد العزيز، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن يكون هناك هيئات تابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية تكون أكثر تخصصًا وإلمامًا بقطاع الثروة المعدنية لاسيما وأنها من القطاعات الاقتصادية الهامة.. للتفاصيل اضغط هنا
برلماني: الجهاز الإداري لا يحتمل إنشاء وزارة مستقلة للثروة المعدنية
قال النائب سمير البطيخي، إن الدولة المصرية تحتاج إلى تقليل الوزارات بها، نظرا لوصول عدد الموظفين فى الجهاز الادارى إلى 7 ملايين، وهو رقم كبير للغاية، كما أنهم يتقاضون حوالى 260 مليار جنيه تقريبا.. للتفاصيل اضغط هنا