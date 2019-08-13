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برلمان

برلماني: إصدار قانون حماية البيانات الشخصية خلال دور الانعقاد الخامس

الثلاثاء 13/أغسطس/2019 - 07:01 ص
قانون حماية البيانات
قانون حماية البيانات الشخصية
عبد الرحمن سرحان
قال النائب أحمد بدران البعلي، عضو لجنة الإتصالات وتكنولجيا المعلومات، إن قانون جماية البيانات الشخصية، من المقرر أن يدخل الجلسة العامة للمناقشة خلال دور لانعقاد الخامس والأخير للبرلمان، تمهيدًا لإصداره نهائيًا.

وأضاف "بدران"، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن لجنة الاتصالات وتكنولجيا المعلومات انتهت من مناقشة مشروع القانون، وهو الآن جاهز للعرض على النواب، بمجرد العود واستئنات الجلسات مجددًا.

وأشار، عضو لجنة الاتصالات وتكنولجيا المعلومات، بالبرلمان، إلى أنه من الوارد إدخال أي تعديلا جديدة على قانون حماية البيانات الشخصية.

كان على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أعلن فض دور الانعقاد الرابع، على أن تتم العودة في الخميس الأول من شهر أكتوبر المقبل، بداية دور الانعقاد الخامس.

وأكد على عبد العال، أن المجلس أنجز في هذا الدور من أدوار الانعقاد أهم التشريعات التي تعكس الصالح القانوني بين الفئات والمصالح، وتلبي الاستحقاقات الدستورية، إذ بلغ عدد مشروعات القوانين التي أقرها المجلس في هذا الدور نحو 156 مشروع قانون بإجمالي عدد مواد بلغ نحو 1701 مادة.

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