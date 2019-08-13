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برلمان

طالب بمنعها من دخول مصر.. برلماني يكشف سبب كره الكويتية صفاء الهاشم لـ المصريين

الثلاثاء 13/أغسطس/2019 - 09:37 م
النائبة الكويتية
النائبة الكويتية صفاء الهاشم
عبد الرحمن سرحان
قال النائب عماد جاد، عضو لجنة العلاقات الخارجية، بالبرلمان، إن صفاء الهاشم، النائبة الكويتية، لها موقف ثابت من مصر، وتصريحاتها غير موضوعية وعندها حالة عداء تجاه مصر غير مبررة، مشيرًا إلى أنها لا تقوم بهذا حبًا في الكويت وإنما لأسباب أخرى، قد تكون شخصية تقربًا من جماعة الإخوان.

وطالب "جاد"، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، بمنع صفاء الهاشم، النائبة الكويتية من دخول مصر، لأنها تحمل كرها لمصر والمصريين.

وأضاف عضو لجنة العلاقات الخارجية، بمجلس النواب، أن هناك نوابا كويتيين كان لهم موقف مشرف في الرد على تصريحات صفاء الهاشم غير الموضوعية، ولا نستطيع أن يتم تحميل البرلمان الكويتي أو الكويت، مسؤولية هذه التصريحات الفردية.

وأشار النائب عماد جاد إلى أن صفاء الهاشم لا تطرح أفكارًا لأي حلول سياسية أو تربط العلاقات بين البلدين، وإنما كلامها مرسل في المقام الأول، يوصف بأنه سخيف.

وواصلت النائبة الكويتية، صفاء الهاشم، مسلسل عنصريتها ضد العمالة المصرية في الكويت، حيث خرجت بتصريح جديد تصف فيه تقرير جهاز الإحصاء المصري عن دخول 8 آلاف مصري إلى الكويت شهريًا في 2018 بـ"الجريمة" و"الكارثة".

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