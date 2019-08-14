Xiaomi تطرح Mi 9 نسخة 256 جيجابايت رسميا في الأسواق.. صور

كشفت شركة شاومي الصينية عن هاتف Mi 9 نسخة 256 جيجابايت رسميًا فى الأسواق، والذى يأتى بذاكرة وصول عشوائى سعة 8 جيجابايت، مقابل 467 دولار أمريكى، ما يعادل 7750 جنيها مصريا.



كانت قد كشفت كشفت شركة Xiaomi الصينية عن أحدث أيقونتها Mi 9 فى الصين، والذى يأتى بـ 4 كاميرات أساسية دفعة واحدة، بدقة 48 ميجابيكسل، بالإضافة لظهر شفاف يظهر كل محتويات الهاتف من الخلف.



وسيعمل الهاتف بمعالج قوي من طراز Snapdragon 855، الأمر الذى سيضع الهاتف فى منافسة كل من " vivo X23، nova 4 Honor View 20, Oppo R17".



ومن المتوقع أن يتربع الهاتف على قائمة الهواتف المتوسطة القوية المواصفات، مقابل سعر تنافسي.