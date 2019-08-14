شاهد.. طرح دراجة مصنعة من أكواب القهوة في الأسواق.. أغسطس الجاري

تسعى شركة Nespresso لصناعة القهوة، إلى اتباع النظام المستدام، حيث عملت على تحويل كبسولات القهوة المستخدمة إلى دراجات يمكن قيادتها، وذلك من خلال التعاون مع شركة سويدية للدراجات لإعادة تدوير الكبسولات الألومنيوم.





ووفقا لتقرير أذاعته فضائية "الغد" الإخبارية، فإن الدراجة التي أطلق عليها اسم "Re: Cycle" تتكون من حوالي 300 كبسولة.





وأشار تقرير فضائية الغد، إلى أن 40% من هيكل الدراجة مصنوع من محتويات مُعاد تدويرها، وتُجمع المحتويات من الكبسولات و الألومنيوم المعاد تدويره.





والتزمت شركة Nespresso باتفاقية صناعة الألومنيوم المستدام لكبسولاتها بحلول عام 2020.



