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شاهد.. طرح دراجة مصنعة من أكواب القهوة في الأسواق.. أغسطس الجاري

الأربعاء 14/أغسطس/2019 - 05:15 ص
أكواب القهوة
أكواب القهوة
عمرو ممدوح
تسعى شركة Nespresso لصناعة القهوة، إلى اتباع النظام المستدام، حيث عملت على تحويل كبسولات القهوة المستخدمة إلى دراجات يمكن قيادتها، وذلك من خلال التعاون مع شركة سويدية للدراجات لإعادة تدوير الكبسولات الألومنيوم.

ووفقا لتقرير أذاعته فضائية "الغد" الإخبارية، فإن الدراجة التي أطلق عليها اسم "Re: Cycle" تتكون من حوالي 300 كبسولة.

وأشار تقرير فضائية الغد، إلى أن 40% من هيكل الدراجة مصنوع من محتويات مُعاد تدويرها، وتُجمع المحتويات من الكبسولات و الألومنيوم المعاد تدويره.

والتزمت شركة Nespresso باتفاقية صناعة الألومنيوم المستدام لكبسولاتها بحلول عام 2020.

ويتميز الألومنيوم بأنه مادة قابلة لإعادة التدوير بدون حدود، حيث لا يوجد حد لعدد مرات إعادة صهره واستخدامه، وتتوفر دراجات Re: Cycle بالأسواق اعتبارا من أغسطس الحالي، ويبلغ سعر الدراجة الواحدة حوالي 1500 دولار.

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