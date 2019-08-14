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حوادث

غلق 5 مقاهي وتطهير ميدان السيدة زينب من الإشغالات

الأربعاء 14/أغسطس/2019 - 01:36 ص
غلق ٥ مقاهي وتطهير
غلق ٥ مقاهي وتطهير ميدان السيدة زينب من الاشغالات
كتب محمد صبرى
شنّت أجهزة الأمن بالقاهرة حملة لإزالة الإشغالات من ميدان السيدة زينب، حيث تم رفع إشغالات الباعة من الميدان، وغلق 5 مقاهي مخالفة.

وكان اللواء محمد منصور مدير الأمن، قد وجّه بشن حملة على جميع المقاهي غير المرخصة بميدان السيدة زينب، ورفع الإشغالات منه.

وانتقل العميد محمد مصطفى مأمور قسم السيدة زينب والمقدم أحمد سعيد رئيس مباحث القسم و4 ضباط من مباحث المرافق والقوة المرافقة لهم، حيث تم غلق 5 مقاهي غير مرخصة، ورفع كافة الإشغالات من الميدان وتطهيره من الباعة.

وحُررت المحاضر اللازمة، وجار العرض على النيابة العامة للتحقيق .

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