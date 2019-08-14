نسرين طافش تركب الجمل أمام أهرامات الجيزة.. صور

نشرت الفنانة السورية نسرين طافش، عدة صور لها عبر إنستجرام، ظهرت فيها خلال جولتها التي أجرتها بمنطقة أهرامات الجيزة.





وحرصت نسرين طافش على الاستمتاع بكل معالم السياحة في الأهرامات، حيث قامت بالركوب على الجمل، والتقاط الصور أمام الأهرامات الثلاثة، وعلقت بالإنجليزية، فيما يقابله بالعربية: "نسافر بعضنا إلى الأبد، للبحث عن أماكن أخرى، حياة أخرى، أرواح أخرى".





وكانت نسرين طافش، قد طرحت مؤخراً أول أغنية فى ألبومها الجديد، وهى بعنوان "الحلوة" وذلك عبر قناتها على يوتيوب.





أغنية "الحلوة" لـ نسرين طافش باللهجة المصرية، من كلمات مصطفى حسين، وألحان بلال سرور، وتوزيع هانى يعقوب.







