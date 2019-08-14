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فن

بعد صورتها بالبكيني.. منة فضالى تتصدر تريند جوجل

الأربعاء 14/أغسطس/2019 - 11:04 ص
منة فضالي
منة فضالي
أحمد إبراهيم
تصدرت الفنانة منة فضالى تريند جوجل وذلك بعد الهجوم الشرس الذى تعرضت له بسبب صورتها بالبكينى التى نشرتها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام.

وكانت منة فضالى قررت حذف الصورة التى نشرتها بالبكيني بعد الهجوم الشرس الذى تعرضت له.

يذكر أن منة فضالي تشارك في الجزء الثاني من مسلسل "قيد عائلي"، والذي يشهد مشاركة عدد ‏كبير من الفنانين.‏

مسلسل "قيد عائلي" حقق نسبة متابعة عالية عند عرض عبر شاشة ‎ dmc، يشارك في بطولته عدد كبير من ‏الفنانين ‏منهم بوسي، وميرفت أمين، وعزت العلايلي، وصلاح عبدالله، وسيمون، وهالة فاخر، ونضال الشافعي، ومنة فضالي، ودينا ‏فؤاد، ‏ميرهان حسين، محمد نجاتي، سيناريو وحوار محمد رجاء وميشيل نبيل، وإخراج تامر حمزة، وإنتاج ريمون مقار ومحمد محمود ‏عبد ‏العزيز. ‏

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لهذا السبب.. منة فضالي تحذف صورتها بـ البكينى

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