ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

السكة الحديد تعلن التهديات والتأخيرات المتوقعة اليوم الأربعاء

الأربعاء 14/أغسطس/2019 - 10:29 ص
السكة الحديد
السكة الحديد
أ ش أ
أعلنت هيئة السكة الحديد عن التهديات والتأخيرات المتوقعة على بعض خطوط الهيئة اليوم، الأربعاء، نظرا لأعمال تجديدات وصيانة السكك وتحديث نظم الإشارات وأعمال التطوير.

وذكرت الهيئة أن متوسط تأخيرات القطارات على خط القاهرة/ الإسكندرية يبلغ 30 دقيقة، وعلى خط القاهرة/ أسيوط 30 دقيقة، وأسيوط/ أسوان 30 دقيقة، وعلى خط بنها/ بورسعيد 30 دقيقة، وخط طنطا/ المنصورة/ دمياط مدة 25 دقيقة.

واعتذرت الهيئة لجمهور المسافرين من الركاب عن هذه التأخيرات بسبب التهديات في بعض مواقع العمل بمشروعات تجديد وصيانة السكك وأعمال تطوير نظم الإشارات والمزلقانات والمحطات من أجل تحسين مستوى الخدمة وتقديم خدمات أفضل للمسافرين.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تعرف على تأخيرات القطارات المتوقعة اليوم على بعض خطوط السكة الحديد.. خدمات

تعرف على التأخيرات المتوقعة لبعض قطارات السكة الحديد اليوم| خدمات

السكة الحديد تعلن التهديات والتأخيرات المتوقعة اليوم

السكة الحديد تعلن التهديات والتأخيرات المتوقعة اليوم

ترشيحاتنا

الشرطة الإسرائيلية تخطف ابنة نجمة مسلسل صراع العروش

كاميرا المراقبة تكشف عن تفاصيل جديدة في انتحار جيفري إبستين

احترس.. من المكوث في مكة بعد طواف الوداع لشراء هدايا أو زيارة صديق

أمير مكة ينهي الجدل بشأن وجود خلاف بين الإمارات والسعودية

الدولار فقد 25% من قيمته.. توقعات بانهيار العملة الأمريكية

الإفتاء تحدد عقوبة المكوث في مكة بعد طواف الوداع

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ فستان أسود مفتوح على الساق.. يارا تخطف الأنظار بإطلالة أميرات في العيد.. شاهد

في عيد ميلادها.. جلسة تصوير من الخمسينات لـ رانيا منصور

بلبس العيد.. دينا الشربيني في جلسة تصوير جديدة