سجل أعلى نقطة عالميا أمس.. شعبة الذهب تكشف سبب ارتفاع الأسعار.. فيديو

قال إيهاب واصف، نائب رئيس شعبة الذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن سعر الذهب وصل أمس، الثلاثاء، لأعلى نقطة في تاريخه محليًا، حيث بلغ سعر عيار 21 قيمة 705 جنيهات، مشيرًا إلى أن هذه النقطة هي الأعلى عالميًا في الـ 6 سنوات الماضية.



وأضاف إيهاب واصف، فى مداخلة هاتفية ببرنامج "8 الصبح" المذاع على فضائية "dmc"، أنه حدث انخفاض طفيف في أسعار الذهب أمس أيضًا ليستقر على 694 جنيها، موضحًا أن عام 2016 والذي شهد تحرير سعر الصرف ارتفع فيه سعر الذهب لـ 257% وعام 2017 شهد ارتفاعا يقرب 30%، وعام 2018 شهد استقرارا في الأسعار وارتفع بنسبة 2%.



وتابع إيهاب واصف، قوله إنه في عام 2019 شهدت الفترة ما بين 13 يوليو إلى 12 أغسطس ارتفاع 12% في السعر المحلي، مؤكدًا أن ارتفاع أسعار الذهب ليس لسبب محلي ولكنه يتحدد بالسعر العالمي مقابل سعر صرف الدولار أمام الجنيه.



وأوضح إيهاب واصف، أن التذبذب في أسعار الذهب جاء بسبب الاتجاه الاستثماري في البورصات العالمية للملاذ الآمن للاستثمار، وهو المعادن النفيسة، خاصة الذهب، وذلك بسبب الحرب التجارية بين أمريكا والصين، وهو ما يؤثر على أسعار الذهب بنسبة سريعة.

