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تعليم

صيانة شاملة للمدارس استعدادا للعام الدراسي فى الوادى الجديد

الأربعاء 14/أغسطس/2019 - 12:37 م
صدى البلد
منصور ابو العلمين
قال الدكتور إبراهيم التداوى، وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد، إن المديرية تقوم حاليا بإجراء صيانة بسيطة وشاملة لجميع مدارس المحافظة استعدادا للعام الدراسى المقبل.

وأضاف الدكتور إبراهيم التداوى أن عمليات الصيانة البسيطة ستشمل المرور على دورات المياه وتدعيمها بالاحتياجات اللازمة، بالإضافة إلى التأكد من الحالة الفنية للكهرباء والمقاعد والأثاث المدرسى وصيانة مرواح السقف والتأكد من تركيبها بالشكل الصحيح حفاظا على سلامة المعلمين والطلاب.

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد إلى أنه سيتم خلال الفترة المقبلة إقامة معسكرات نظافة داخل جميع المدارس يشارك فيها المعلمون والمعلمات والطلاب بهدف تنظيف الفصول وصيانة الملاعب، كما سيتم دهان الأسوار ورسم جداريات عليها.

ولفت الدكتور إبراهيم التداوى إلى أن المحافظة تستعد خلال الفترة المقبلة لتطبيق منظومة الزى الموحد الخاص بالمعلمين بعد نجاح المحافظة فى تطبيق الزى الموحد على الطلاب بجميع الإدارات التعليمية، والتى أعطت مظهرا حضاريا وجماليا.

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