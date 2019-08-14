صدق أو لا تصدق.. الهواء الملوث يسبب الإصابة بسرطان الرئة

زادت نسبة التلوث في الفترة الأخيرة، وأدى ذلك إلى ارتفاع نسبة الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي، خاصة في المدن التي يزيد فيها حجم التلوث.



ونشرت مجلة "جمعية الطب" الأمريكية، دراسة جديدة، كشفت أن حجم الإصابة بأمراض الرئة، خاصة سرطان الرئة، بسبب الهواء الملوث في عدد من الولايات الأمريكية، زاد أربعة أضعاف في العشر سنوات الأخيرة.



كما أشارت الدراسة إلى أن هناك البعض عانوا من اضطراب وأحيانا انسداد في القصبة الهوائية، بسبب ارتفاع نسبة الأوزون في تلك المدن.



وأوضحت الدراسة أن استنشاق الهواء الملوث بتلك المدن يعادل تدخين السجائر لمدة 29 عاما.



جدير بالذكر أن الدراسة أثبتت ارتفاع نسبة مرضى سرطان الرئة في الفترة الأخيرة، مع زيادة الإصابة بانسداد القصبة الهوائية وأمراض الجهاز التنفسي وانتفاخ الرئة.