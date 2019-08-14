كل ما تريد معرفته عن مدارس البكالوريا الدولية في مصر

تهتم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالتوسع في مشروع المدارس الدولية الحكومية المعروفة إعلاميا باسم مدارس البكالوريا الدولية في مصر، والتي حظيت بإقبال كبير عليها منذ بداية تشغيلها.





وفيما يلي ينشر موقع صدى البلد أبرز المعلومات عنها :





* تعد المدارس الدولية الحكومية هي مدارس رسمية نموذجية دولية تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة ودولية .





* تتبع رئيس قطاع التعليم العام مباشرة بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، ضمن مشروعات الوزارة الرائدة، وتمنح طلابها شهادات متعارف عليها دوليًّا.





* يتولى إدارة المدرسة مجلس يتشكل برئاسة وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أو من يفوضه





* المدارس تقدم للطلاب الشهادات الأمريكية والبريطانية IB ،IG ،American.





* يخضع جميع العاملين بتلك المدارس لقانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية، وتعديلاتها، وقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978.





* تشرف وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على تدريس مواد: "اللغة العربية، والدراسات الاجتماعية، والتربية الدينية الإسلامية والمسيحية، ومواد الهوية القومية" داخل هذه المدارس





*بالنسبة للامتحانات، تقوم كل مدرسة بوضع الامتحانات الخاصة بها تحت إشراف المؤسسة الراعية، وبعد موافقة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى





* تعقد امتحاناتها فى نصف العام ونهاية العام: "يناير - يونيو" لمواد: "اللغة العربية - التربية الدينية - الدراسات الاجتماعية، ومواد الهوية القومية"، وبقية المواد تتبع الخطة التعليمية الموضوعة من المؤسسة الراعية،





*تخضع المدرسة لذات القوانين والقرارات الوزارية التي تطبق على المدارس التى تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة (دولية).





* مصاريف المدارس الدولية الحكومية هي 15 ألف جنيه في السنة، وحسب بيان وزارة التعليم هو رقم قليل جدًا مقارنة بمصروفات المدارس الحكومية الدولية التي تقدم نفس الخدمة.





* تتمثل المدارس الدولية الحكومية الموجودة في مصر حتى الان في :

المدرسة المصرية الدولية الحكومية بالشيخ زايد

المدرسة المصرية الدولية بالمعراج

المدرسة المصرية الدولية في التجمع الخامس

المدرسة الرسمية الدولية بمدينة نصر "شارع مصطفى النحاس – المنطقة التاسعة"

والمدرسة الرسمية الدولية بزهراء مدينة نصر "زهراء مدينة نصر"

والمدرسة الرسمية الدولية بدمياط الجديدة "دمياط الجديدة"

والمدرسة الرسمية الدولية بأكتوبر "مدينة السادس من أكتوبر بجوار نقابة المهندسين"