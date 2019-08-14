علي ربيع عن مسرح مصر: مفيش أحلى من ضحك الناس

نشر الفنان علي ربيع صورة له من كواليس عرض مسرحية فرقة مسرح مصر التي بدأت عروض موسمها السابع بالتزامن مع عيد الأضحى عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام".





وعلق علي ربيع على الصورة قائلا: "تركيز عميق قبل الدخول للمسرح الحمد لله ثالت يوم عرض "مسرح مصر" مفيش أحلى من ضحك الناس في المسرح، فرحة الناس اللي بشوفها كل يوم عندي بالدنيا يا رب دايما أشوفكم فرحانين كده".



