السوشيال ميديا.. نيللى كريم تستعرض لياقتها.. ١٤٦مليون متابع لـ كيم كاردشيان.. منة شلبى تخطف الأنظار

نشرت الفنانة نيللى كريم عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام"، صورة جديدة لها على أحد الشواطئ أثناء قضاء عطلتها الصيفية.واستعرضت نيللى كريم لياقتها، وذلك بالوقوف على أطراف إحدى قدميها ورفع الأخرى لأعلى.نشرت نجمة تليفزيون الواقع، كيم كاردشيان، صورة على حساب "إنستجرام" الخاص بها صورة بإطلالة مميزة للاحتفال بالوصول لـ146 مليون فولورز.وعلقت النجمة كيم كاردشيان على الصورة قائلة: "شكرا لكم، أتساءل ما الذي تريدون أن تروه، الصور السيلفي أم صور العائلة؟".نشرت خبيرة الأزياء المصرية مى جلال عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام" صورة جديدة للفنانة "منة شلبى" فى أحدث ظهور لها من فيلم "خيال مآتة".وظهرت منة شلبى بالصورة مرتدية فستانا كلاسيكيا من اللون الأسود ومرصع بالذهبى، واعتمدت على تسريحة شعر مميزة ومكياج هادئ.نشرت المغنية وعارضة الأزياء الإنجليزية ذات الأصول اللبنانية دوا ليبا صورة على حساب "إنستجرام" الخاص بها بإطلالة شبابية في لوس أنجلوس.وطلت الفنانة دوا ليبا بالجينز مع توب أبيض والاكسسوارات المميزة الشبابية.نشرت الممثلة وعارضة الأزياء الأمريكية ميجان فوكس على حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، مجموعة صور سيلفي لها وهي تستمتع بهواء الطبيعة.وعلقت ميجان فوكس على الصورة قائلة: "التقطت 300 سيلفي وكنت أشبه جثة اخناتون في 297 منهم. هذه هي الثلاث صور المتبقيات. نسبة نجاح 1%!".نشرت الفنانة غادة عبد الرازق عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام"، صورة جديدة لها أثناء قضاء عطلتها الصيفية.وظهرت غادة عبد الرازق بلوك رياضى وشعر كيرلى؛ حيث ارتدت بنطلونا وتيشرتا وكوتشى ذات اللون الأسود ونظارة شمس.نشرت الفنانة نيللى كريم عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "انستجرام" صورة جديدة أثناء قضاء عطلتها الصيفية.وظهرت فى الصورة ممسكة بشال احمر فى حركة استعراضية وارتدت بنطلونا وبلوزة ذات بطن مكشوفة.