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أخبار البلد

السوشيال ميديا.. نيللى كريم تستعرض لياقتها.. ١٤٦مليون متابع لـ كيم كاردشيان.. منة شلبى تخطف الأنظار

الأربعاء 14/أغسطس/2019 - 03:23 م
صدى البلد
شروق حمدى
فى إطار خدمات "صدى البلد"، نقدم لكم أهم أحداث السوشيال ميديا اليوم 14 أغسطس.

بالارينا.. نيللى كريم تستعرض لياقتها فى أحدث ظهور لها

نشرت الفنانة نيللى كريم عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام"، صورة جديدة لها على أحد الشواطئ أثناء قضاء عطلتها الصيفية.

واستعرضت نيللى كريم لياقتها، وذلك بالوقوف على أطراف إحدى قدميها ورفع الأخرى لأعلى.


كيم كردشيان تصل إلى ١٤٦ مليون متابع.. شاهد

نشرت نجمة تليفزيون الواقع، كيم كاردشيان، صورة على حساب "إنستجرام" الخاص بها صورة بإطلالة مميزة للاحتفال بالوصول لـ146 مليون فولورز.

وعلقت النجمة كيم كاردشيان على الصورة قائلة: "شكرا لكم، أتساءل ما الذي تريدون أن تروه، الصور السيلفي أم صور العائلة؟".

فى أحدث ظهور لها .. منة شلبى تخطف الأنظار

نشرت خبيرة الأزياء المصرية مى جلال عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام" صورة جديدة للفنانة "منة شلبى" فى أحدث ظهور لها من فيلم "خيال مآتة".

وظهرت منة شلبى بالصورة مرتدية فستانا كلاسيكيا من اللون الأسود ومرصع بالذهبى، واعتمدت على تسريحة شعر مميزة ومكياج هادئ.

عارضة الأزياء دوا ليبا تظهر بإطلالة شبابية.. شاهد

نشرت المغنية وعارضة الأزياء الإنجليزية ذات الأصول اللبنانية دوا ليبا صورة على حساب "إنستجرام" الخاص بها بإطلالة شبابية في لوس أنجلوس.

وطلت الفنانة دوا ليبا بالجينز مع توب أبيض والاكسسوارات المميزة الشبابية.

أشبه جثة إخناتون.. ميجان فوكس تسخر من صورها عبر إنستجرام

نشرت الممثلة وعارضة الأزياء الأمريكية ميجان فوكس على حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، مجموعة صور سيلفي لها وهي تستمتع بهواء الطبيعة.

وعلقت ميجان فوكس على الصورة قائلة: "التقطت 300 سيلفي وكنت أشبه جثة اخناتون في 297 منهم. هذه هي الثلاث صور المتبقيات. نسبة نجاح 1%!".

بلوك رياضي.. غادة عبد الرازق تشعل انستجرام فى أحدث ظهور لها.. شاهد

نشرت الفنانة غادة عبد الرازق عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام"، صورة جديدة لها أثناء قضاء عطلتها الصيفية.

وظهرت غادة عبد الرازق بلوك رياضى وشعر كيرلى؛ حيث ارتدت بنطلونا وتيشرتا وكوتشى ذات اللون الأسود ونظارة شمس.

بشال أحمر وبطن مكشوف .. نيللى كريم تشعل انستجرام

نشرت الفنانة نيللى كريم عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "انستجرام" صورة جديدة أثناء قضاء عطلتها الصيفية.

وظهرت فى الصورة ممسكة بشال احمر فى حركة استعراضية وارتدت بنطلونا وبلوزة ذات بطن مكشوفة.

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بالارينا.. نيللى كريم تستعرض لياقتها فى أحدث ظهور لها

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