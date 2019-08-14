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أخبار العالم

فيضانات الهند تقتل 270 شخصا وتشرد مليون آخرين

الأربعاء 14/أغسطس/2019 - 03:25 م
الفيضانات في الهند
الفيضانات في الهند
رويترز
قالت السلطات الهندية اليوم الأربعاء إن الفيضانات والانهيارات الأرضية أودت بحياة أكثر من 270 شخصا هذا الشهر، وتسببت في تشريد مليون شخص وغمرت المياه آلاف المنازل في ست ولايات بعد أمطار موسمية غزيرة استمرت أسبوعين.

وقالت السلطات أن من أكثر الولايات تضررا بالفيضانات كيرالا وكارناتاكا في الجنوب ومهاراشترا وجوجارات في الغرب، بعد أن جرفت المياه محاصيل زرعت على آلاف الأفدنة وألحقت أضرارا بالطرق وخطوط السكك الحديدية.

ولقى 95 شخصا على الأقل حتفهم وفقد 50 آخرون في كيرالا حيث تسببت الأمطار الغزيرة في عشرات الانهيارات الأرضية الأسبوع الماضي
وقال رئيس وزراء الولاية بيناراي فيجايان إن نحو 190 ألف شخص لا يزالون مقيمين في مخيمات إغاثة، لكن بعض السكان بدأوا العودة إلى منازلهم مع انحسار مياه الفيضانات.

وفي ولاية كارناتاكا المجاورة، التي تضم بنجالورو المركز التقني الهندي، لقى 54 شخصا حتفهم وفقد 15 آخرون. وأجلت السلطات نحو 700 ألف شخص في الولاية.

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