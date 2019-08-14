بعد المشاركة في معسكر النخبة بـNBA..رئيس الزهور يستقبل شذى ايمن

استقبل الدكتور محمد الدمرداش، رئيس نادي الزهور، شذى أيمن، لاعبة النادى لكرة السلة مواليد 2005 عقب وصولها للقاهرة بعد مشاركتها المعسكر الدولي لنخبة لاعبي العالم في كرة السلة NBA بالولايات المتحدة الأمريكية.



كان برنامج المواهب " NBA junior " التابع للاتحاد الدولى لكرة السلة قد اختار الثلاثي شذى أيمن لاعبة نادي الزهور وحسن عامر لاعب نادي سبورتنج وجنى إيهاب الألفي لاعبة الأهلي للمشاركة فى فريق أفريقيا بعد اختبارات دقيقة تمت تحت إشراف خبراء متخصصين.



واطمأن الدمرداش على لاعبة كرة السلة بعد إصابتها بالتواء بالقدم خلال إحدى مباريات البطولة.



من جانبه قال رئيس نادى الزهور، إن اختيار شذى أيمن من بين ثلاثة لاعبين يعد انجازا فريدا لنادى الزهور، مؤكدا على أنه يعكس الجهود المضنية التى يبذلها اللاعبين والمدربين وأولياء الأمور بالمشاركة مع مجلس الإدارة والنشاط الرياضى.



عبر الدمرداش عن تفاؤله الشديد بتواجد العديد من لاعبى نادى الزهور ضمن القوام الرئيسى للمنتخبات القومية فى جميع الألعاب الرياضية لمختلف المراحل السنية.