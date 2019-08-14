هل يجوز قطع صلاة الفريضة للحاق بالجنازة.. علي جمعة يجيب

ورد سؤال للدكتور على جمعة ، مفتي الجمهورية السابق وعضو كبار هيئة العلماء، يقول صاحبه ( هل يشرع قطع صلاة الفريضة من أجل اللحاق بالجنازة ؟).



وأجاب على جمعة ، خلال لقائه بأحد الدروس الدينية المذاعة عبر موقع اليوتيوب، قائلًا: لا يصح لمن كان يصلى فريضة أن يقطعها للحاق بصلاة جنازة، لأن صلاة الفريضة فرض عين ولابد أن تكملها ثم تلحق بصلاة الجنازة وإن لم تستطع فليس ضروريا، مُشيرًا الى أنه يجوز ان نصلي صلاة الغائب والجثمان غير موجود فقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي فى المدينة وكان جثمان النجاشي قد أخذوه ليدفنوه فى الحبشة، كذلك يصلى الشافعية كل يوم على من مات من موتى المسلمين صلاة الغائب حتى يبر الأمة من الإثم.



وأشار على جمعة الى أنه فى حالة أنهى صلاة الفريضة وإلتحق بصلاة الجنازة ووجد الإمام فى التكبيرة الأخيرة فهو بذلك يكون ضاع منه 3 تكبيرات فيكبر مع الإمام التكبيرة الأخيرة ولكن يقرأ هو سورة الفاتحة وإذا سلم الإمام فعليه أن يكمل باقى التكبيرات مثل الصلاة تماما، فإذا أخذوا الجثمان وذهبوا ليدفنوه فعليه ان يقضي التكبيرات كما يقضى الركعات.



وأوضح على جمعة أن من الأمور التى كان يفعلها الصحابة والتابعون ولا نفعلها الآن إلا لو كانت الجماعة صغيرة أنهم كانوا يكبرون بالـ5 تكبيرات والثماني تكبيرات طبقًا لجلال الميت أى عندما يكون الميت رجلا مهما أو امراة مهمة كأن تكون مثلًا أمة المؤمنين فكانوا يكبرون تكبيرات زيادة عن الأربع تكبيرات لأن الصلاة تعبر عن مزيد الدعاء والرحمة فمن يفعل هذا فيعتقد البعض أنه أخطأ ولن يرحمه أحد أما من ناحية العلم فيجوز الزيادة فى التكبيرات.