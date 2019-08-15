حكم التسبيح باليد اليسرى.. وعلى جمعة: مسائل سطحية تهدف لتشتيت الناس

تلقى على جمعة، مفتي الجمهورية السابق، عضو كبار هيئة العلماء، سؤالا يقول صاحبه "هل يجوز التسبيح باليد اليسرى؟".





وأجاب على جمعة، خلال أحد الدروس الدينية المذاع عبر موقع يوتيوب، إنه "يجوز للمسلم التسبيح باليد اليسرى، ولا يقع عليه إثم في ذلك".





وأشار على جمعة إلى أن التسبيح باليد اليسرى ليس حرامًا وإن جاء فى الأثر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعقد التسبيح بيمينه؛ لذلك قال اليمين جعلت للأشياء المكرمة، واليد اليسرى لبعض الأشياء الأخرى كالاستنجاء وغير ذلك.





وأوضح على جمعة أنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يسبح بيمينه، فلو سبحت بيمناك فهو خير، لكن لو سبحت بيسارك فلا بأس، موضحًا أنه لا مانع من تستخدم يديك الاثنتين، فأمثال هذا التدقيق وطريقة تلك الأسئلة، الغرض منها إنشاء عقلية سطحية، وتحول هذه المسائل إلى قضايا تشغل بالنا.