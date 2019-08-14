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رياضة

حارس تشيلسي ينقذ انفرادا من أمام محمد صلاح بنهائي السوبر الاوروبي

الأربعاء 14/أغسطس/2019 - 09:26 م
ليفربول VS تشيلسي
ليفربول VS تشيلسي
أحمد هاني
أهدر محمد صلاح أول كرة خطيرة في مباراة ليفربول أمام مواطنه تشيلسي، في المباراة التي تجمع الفريقين حاليًا على ملعب "فودافون أرينا"، فى مباراة كأس السوبر الأوروبى.

ويقود النجم المصرى محمد صلاح هجوم فريق ليفربول، فى مباراة الليلة، بجانب الثنائي ساديو مانى وأليكس تشامبرلين، بينما بقى المهاجم البرازيلى فيرمينو على مقاعد البدلاء.

وفي الدقيقة 14 ترجم ليفربول ضغطته على البلوز بأول كرة خطيرة في المباراة عبر محمد صلاح من تمريرة رائعة من أليكس تشامبيرلين فى إتجاه صلاح داخل يمين المنطقة لينطلق بها صلاح ويسددها أرضية لكن ابعدها الحارس كيبا ببراعة.

وجاء تشكيل ليفربول على النحو التالى:

حراسة المرمى: أدريان

الدفاع: جوميز ، فان ديك ، روبيرسون ، ماتيب

الوسط: هيندرسون ، فابينيو ، ميلنر

الهجوم: محمد صلاح ، مانى ، تشامبرلين

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