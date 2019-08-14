يا حزين يا قمقم تحت بحر الضياع.. ياسمين الخطيب فى إطلالة غامضة بالاسود.. شاهد

نشرت الإعلامية ياسمين الخطيب صورة جديدة لها من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات "انستجرام".



وعلقت ياسمين الخطيب " يا حزين يا قمقم تحت بحر الضياع ".



وحازت الصورة على اعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالاتى:



القمر بتفكر فى ايه ـــ ايه الجمال دة ــ ربنا يحميكى.



يذكر أن الإعلامية ياسمين الخطيب أعلنت أنها ستقدم برنامج "شارع النهار" علي نفس قناة النهار الفضائية، راجية أن تنال إعجاب الجماهير ببرنامجها الاجتماعي الجديد.



