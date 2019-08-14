ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

يا حزين يا قمقم تحت بحر الضياع.. ياسمين الخطيب فى إطلالة غامضة بالاسود.. شاهد

الأربعاء 14/أغسطس/2019 - 10:04 م
صدى البلد
القسم الميدانى
نشرت الإعلامية ياسمين الخطيب صورة جديدة لها من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات "انستجرام". 

وعلقت ياسمين الخطيب " يا حزين يا قمقم تحت بحر الضياع ".

وحازت الصورة على اعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالاتى:

القمر بتفكر فى ايه ـــ ايه الجمال دة ــ ربنا يحميكى.

يذكر أن الإعلامية ياسمين الخطيب أعلنت أنها ستقدم برنامج "شارع النهار" علي نفس قناة النهار الفضائية، راجية أن تنال إعجاب الجماهير ببرنامجها الاجتماعي الجديد.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شاهد.. أحدث ظهور لـ نانسى عجرم

ياسمين الخطيب: لو نجيب محفوظ بيننا هيمرمطوا كرامته

إيه القمر ده.. إطلالة مثيرة لـ ريهام أيمن داخل حمام السباحة.. شاهد

نرمين ماهر تخطف قلوب متابعيها بالأبيض..شاهد

شاهد.. إطلالة جديدة لـ سارة الشامي.. وجمهورها: إيه الجمال ده

خضعت لـ عملية جراحية .. ياسمين الخطيب: تعرضت لوعكة صحية كادت تتحول لكارثة

ترشيحاتنا

رسميا.. مصر تواجه ايسلندا بربع نهائى كأس العالم لناشئي كرة اليد

تعرف على طلبات الصربي ميتشو للموافقة على تدريب الزمالك

البركة فى الانترنت.. متشرد أصبح مليونيرًا خلال 3 سنوات فقط.. شاهد

موعد مباراة مصر وايسلندا فى ربع نهائى مونديال يد الناشئين والقنوات الناقلة

بالأسماء.. إصابة 5 من أسرة واحدة فى انقلاب سيارة على طريق مطروح - الإسكندرية

طلاب الثانوية العامة.. اختر كليتك فى تنسيق المرحلة الثالثة 2019 علمي رياضة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

265 ألف زائر لحديقة الحيوان خلال أيام عيد الاضحى .. صور

العيد فى سانت كاترين.. ذبح الضأن وفراشيح باللحمة وقعدة فى الوادى المقدس طوى

لا تصدق عمرها ووزنها ..هالى بيرى وسر رشاقتها وأجمل فساتينها..شاهد