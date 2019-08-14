اخبار الرياضة.. الزمالك يتمسك بهذا اللاعب.. مصر تواجه ايسلندا..المسابقات توقف لاعب الأبيض

نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية ليوم الاربعاء 14-8-2019 مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية والعالمية وجاءت كالتالي :- تأهل منتخب مصر لناشئي لكرة اليد لدور الـ8 ضمن منافسات كأس العالم المقامة حاليا فى مقدونيا علي حساب سلوفينيا بنتيجة 30-23 فى المباراة التى أقيمت بينهما اليوم .- لا يزال مسئولو نادى الزمالك بقيادة مرتضى منصور يبحثون عن تدعيم الفريق الأول لكرة القدم بأفضل شكل ممكن خلال الفترة الحالية استعدادا لخوض منافسات الموسم الكروى المقبل.- وصل مجلس ادارة نادي الزمالك لمراحل متقدمة من المفاوضات مع الصربي ميتشو المدير الفني لفريق أورلاندو بايرتس الجنوب افريقي لتولي تدريب الأبيض بداية من الموسم المقبل.- نشر لاعب كرة القدم وحارس مرمى المنتخب المصرى السابق عصام الحضرى فيديو جديدا على موقع الصور والفيديوهات انستجرام.-استقرت لجنة المسابقات باتحاد كرة القدم على وقف أحمد سيد زيزو لاعب وسط الزمالك 4 مباريات وتغريمه 5 آلاف جنيه بسبب طرده فى لقاء القمة 118 أمام الأهلى.- ظهر الوافد الجديد للنادي الإسماعيلي اللاعب محمد حمدي زكي في مران الفريق اليوم الأربعاء، وذلك لأول مرة منذ انضمامه لقلعة الدراويش، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.- عقد المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الأوروجوياني مارتن لاسارتي، جلسة خاصة مع جهازه المعاون قبل انطلاق مران الفريق اليوم، الأربعاء.