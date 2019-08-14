اخبار الرياضة.. الزمالك يتمسك بهذا اللاعب.. مصر تواجه ايسلندا..المسابقات توقف لاعب الأبيض

نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية ليوم الاربعاء 14-8-2019 مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية والعالمية وجاءت كالتالي :
رسميا.. مصر تواجه ايسلندا بربع نهائى كأس العالم لناشئي كرة اليد
- تأهل منتخب مصر لناشئي لكرة اليد لدور الـ8 ضمن منافسات كأس العالم المقامة حاليا فى مقدونيا علي حساب سلوفينيا بنتيجة 30-23 فى المباراة التى أقيمت بينهما اليوم .
بعد الصفقات المدوية.. لاعب وحيد يتمسك الزمالك بضمه لتحقيق ميركاتو صيفى مثالي
- لا يزال مسئولو نادى الزمالك بقيادة مرتضى منصور يبحثون عن تدعيم الفريق الأول لكرة القدم بأفضل شكل ممكن خلال الفترة الحالية استعدادا لخوض منافسات الموسم الكروى المقبل.
تعرف على طلبات الصربي ميتشو للموافقة على تدريب الزمالك
- وصل مجلس ادارة نادي الزمالك لمراحل متقدمة من المفاوضات مع الصربي ميتشو المدير الفني لفريق أورلاندو بايرتس الجنوب افريقي لتولي تدريب الأبيض بداية من الموسم المقبل.
بدون ناد.. شاهد.. عصام الحضرى يؤدى تمارين شاقة لحراس المرمى.. اعرف السبب
- نشر لاعب كرة القدم وحارس مرمى المنتخب المصرى السابق عصام الحضرى فيديو جديدا على موقع الصور والفيديوهات انستجرام.
صفعة لـ الزمالك.. المسابقات توقف سيد زيزو 4 مباريات وتغرّمه
-استقرت لجنة المسابقات باتحاد كرة القدم على وقف أحمد سيد زيزو لاعب وسط الزمالك 4 مباريات وتغريمه 5 آلاف جنيه بسبب طرده فى لقاء القمة 118 أمام الأهلى.
أول ظهور لمهاجم الاهلي السابق في مران الإسماعيلي بـ6 أكتوبر..صور
- ظهر الوافد الجديد للنادي الإسماعيلي اللاعب محمد حمدي زكي في مران الفريق اليوم الأربعاء، وذلك لأول مرة منذ انضمامه لقلعة الدراويش، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
مباراة بيراميدز كلمة السر.. جلسة خاصة بين لاسارتي والجهاز الفني في الأهلي
- عقد المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الأوروجوياني مارتن لاسارتي، جلسة خاصة مع جهازه المعاون قبل انطلاق مران الفريق اليوم، الأربعاء.
رسميا.. مصر تواجه ايسلندا بربع نهائى كأس العالم لناشئي كرة اليد
- تأهل منتخب مصر لناشئي لكرة اليد لدور الـ8 ضمن منافسات كأس العالم المقامة حاليا فى مقدونيا علي حساب سلوفينيا بنتيجة 30-23 فى المباراة التى أقيمت بينهما اليوم .
بعد الصفقات المدوية.. لاعب وحيد يتمسك الزمالك بضمه لتحقيق ميركاتو صيفى مثالي
- لا يزال مسئولو نادى الزمالك بقيادة مرتضى منصور يبحثون عن تدعيم الفريق الأول لكرة القدم بأفضل شكل ممكن خلال الفترة الحالية استعدادا لخوض منافسات الموسم الكروى المقبل.
تعرف على طلبات الصربي ميتشو للموافقة على تدريب الزمالك
- وصل مجلس ادارة نادي الزمالك لمراحل متقدمة من المفاوضات مع الصربي ميتشو المدير الفني لفريق أورلاندو بايرتس الجنوب افريقي لتولي تدريب الأبيض بداية من الموسم المقبل.
بدون ناد.. شاهد.. عصام الحضرى يؤدى تمارين شاقة لحراس المرمى.. اعرف السبب
- نشر لاعب كرة القدم وحارس مرمى المنتخب المصرى السابق عصام الحضرى فيديو جديدا على موقع الصور والفيديوهات انستجرام.
صفعة لـ الزمالك.. المسابقات توقف سيد زيزو 4 مباريات وتغرّمه
-استقرت لجنة المسابقات باتحاد كرة القدم على وقف أحمد سيد زيزو لاعب وسط الزمالك 4 مباريات وتغريمه 5 آلاف جنيه بسبب طرده فى لقاء القمة 118 أمام الأهلى.
أول ظهور لمهاجم الاهلي السابق في مران الإسماعيلي بـ6 أكتوبر..صور
- ظهر الوافد الجديد للنادي الإسماعيلي اللاعب محمد حمدي زكي في مران الفريق اليوم الأربعاء، وذلك لأول مرة منذ انضمامه لقلعة الدراويش، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
مباراة بيراميدز كلمة السر.. جلسة خاصة بين لاسارتي والجهاز الفني في الأهلي
- عقد المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الأوروجوياني مارتن لاسارتي، جلسة خاصة مع جهازه المعاون قبل انطلاق مران الفريق اليوم، الأربعاء.