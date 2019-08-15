موجز السوشيال ميديا.. احمد سعد من الحج: انا عارف ان الشيطان هيزعل من الفيديو ده.. قبل بدء مباراة السوبر محمد صلاح يوجه رسالة لـ تشيلسى.. شاهد جمال ورقة وفن في إطلالة ياسمين عبد العزيز الجديدة

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نشر الفنان احمد سعد فيديو له وهو يرمى الجمرات من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات "انستجرام".





وعلق احمد سعد على الفيديو" انا عارف ان الشيطان هيزعل من الفيديو ده بس انا خلاص مابقتش بحتاجله زي زمان ... الحمد لله دي كانت آخر حاجه في الحج .. طواف الوداع ان شاء الله وخلاص".













نشرت الإعلامية ياسمين الخطيب صورة جديدة لها من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات "انستجرام".





ظهرت ريهام ايمن داخل السيارة مرتدية نظارة وحازت الصورة على اعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالاتى :

















نشر الفنان شيكو صورة تجمعه مع الفنان شريف رمزى من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات "انستجرام".













نشر محمد صلاح صورة جديدة له من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات "انستجرام".













وظهرت نرمين ماهر في الصورة، بـ اطلالة مثيرة، حيث ارتدت فستانًا فوق الركبة، وتركت شعرها المنسدل على كتفيها.



