موجز السوشيال ميديا.. احمد سعد من الحج: انا عارف ان الشيطان هيزعل من الفيديو ده.. قبل بدء مباراة السوبر محمد صلاح يوجه رسالة لـ تشيلسى.. شاهد جمال ورقة وفن في إطلالة ياسمين عبد العزيز الجديدة

في إطار خدمات "صدى البلد" المختلفة.. نقدّم لكم أبرز أحداث السوشيال ميديا يوم الاربعاء.
نشر الفنان احمد سعد فيديو له وهو يرمى الجمرات من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات "انستجرام".
وعلق احمد سعد على الفيديو" انا عارف ان الشيطان هيزعل من الفيديو ده بس انا خلاص مابقتش بحتاجله زي زمان ... الحمد لله دي كانت آخر حاجه في الحج .. طواف الوداع ان شاء الله وخلاص".
نشرت الإعلامية ياسمين الخطيب صورة جديدة لها من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات "انستجرام".
ظهرت ريهام ايمن داخل السيارة مرتدية نظارة وحازت الصورة على اعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالاتى :
نشر الفنان شيكو صورة تجمعه مع الفنان شريف رمزى من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات "انستجرام".
نشر محمد صلاح صورة جديدة له من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات "انستجرام".
وظهرت نرمين ماهر في الصورة، بـ اطلالة مثيرة، حيث ارتدت فستانًا فوق الركبة، وتركت شعرها المنسدل على كتفيها.
وحازت صورة نرمين ماهر على إعجاب عدد كبير من متابعيها
نشر وائل رياض مدرب منتخب مصر الأوليمبي ولاعب الأهلي السابق، صورة لأبنائه مع المدافع الدولى أحمد حجازى لاعب منتخب مصر و وست بروميتش الإنجليزى عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات انستجرام.
نشرت الفنانة ليلى علوى صورة عبر حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام " لاستعادة ذكرياتها في مسلسل حديث الصباح والمساء، حيث ضمت الصور مجموعة من أبطال العمل الذين أصبحوا نجوما بعد ذلك .
نشرت الفنانة ياسمين عبدالعزيز صورة جديدة لها من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات "انستجرام".
نشرت الفنانة نيللى كريم صورة جديدة لها من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات "انستجرام".
وعلقت نيللى كريم على الصورة " قائلة " ابيض واسود "
نشر كريستيانو رونالدو لاعب نادى يوفينتوس الايطالى صورة جديدة له مع نجله من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات " انستجرام ".
نشرت الفنانة بسمة بوسيل، زوجة النجم تامر حسنى، صورًا لها عبر حسابها على "إنستجرام"
وعلّقت بسمة بوسيل: "لا تدع الشمس تضرب بشرتك!.