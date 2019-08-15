الظلم وحش أوي.. ريهام سعيد ترد على منتقديها بـ فيديو جديد

نشرت ريهام سعيد الإعلامية، عبر حسابها الشخصى على موقع "انستجرام"، فيديو جديدًا ترد به على منتقدي برنامجها.





فيديو ريهام سعيد كان عن العديد من الحالات التى تحتاج إلى المساعدة، موضحة أنها قامت خلال 13 سنة بمعالجة آلاف الأطفال والمدمنين، وكانت الحالات ما بين زرع قوقعة وتغيير مفصل وضمور فى المخ وغيرها من الحالات الصعبة التى تحتاج ملايين الجنيهات للعلاج.





وقالت ريهام سعيد "بعد 13 سنة بيقولوا على برنامجنا برنامج عفاريت علشان حلقة واحدة ومشافوش كل الحالات اللى أتعالجت ومشيت على رجليها وسمعت واتكلمت بسبب البرنامج ، عموما لو مبتحبونيش ساعدوا هؤلاء الأطفال".



