قبل يومين من تطبيق منظومة تداول القطن الجديدة.. تعرف على مراكز استلام الأقطان من المزارعين

تبدأ وزارة قطاع الأعمال العام فى تطبيق منظومة تداول القطن الجديدة 17 أغسطس الجارى بمحافظتى الفيوم وبنى سويف.





وحددت الوزارة 17 مركزًا بالمحافظتين لاستلام الأقطان من المزارعين بدءًا من يوم السبت الموافق 17 أغسطس ولمدة 3 أشهر بواقع 6 أيام أسبوعيًا "الجمعة إجازة" من الساعة السابعة صباحا وحتى الساعة الثالثة عصرًا.





وتضم محافظة الفيوم 9 مراكز استلام في تتواجد بالمراكز الإدارية التالية: إطسا، الفيوم، طامية، سنورس، إبشواي، يوسف الصديق، و8 مراكز استلام في بني سويف بالمراكز الإدارية التالية: بنى سويف، إهناسيا، ببا، الواسطى، ناصر، الفشن، حيث تم تحديدها وفقا لمساحات القطن المزرعة.





ويتم تسليم الأقطان بالمراكز بموجب البطاقة الشخصية وبطاقة الحيازة الزراعية، على أن تتولى شركتى الوادي للتجارة وحليج الأقطان التابعتين للقابضة للغزل و النسيج و الملابس الجاهزة إدارة تلك المراكز.





ووفرت المراكز الـ17 بالمحافظتين أكياسًا مصنوعة من "الجوت" ودوبارة قطنية لتعبئة الأقطان فيها؛ وذلك في إطار الحفاظ على القطن من التلوث، على أن تتسلم تلك المراكز الأقطان من المزارعين مباشرة ودون وسطاء منعًا للتلاعب أو الغش.





وبلغت تكلفة تطبيق النظام الجديد نحو 8 ملايين جنيه تحملتها وزارة قطاع الاعمال وتشمل 120 ألف كيس من الجوت والدوبارة القطنية بالإضافة إلى تأجير مراكز استلام وتجميع الأقطان لمدة ثلاثة أشهر في الفيوم وبني سويف، إضافةً إلى تدريب العاملين في مراكز التجميع على النظام الجديد للتداول ومتابعة تطبيق هذه التجربة يوميًا لضمان نجاحها من خلال لجنة بها ممثلين عن وزارات قطاع الأعمال العام والزراعة والصناعة والتجارة.





وفيما يتعلق بنظام البيع فى منظومة تداول القطن الجديدة سيتم إجراء مزاد علني على الأقطان في كل مركز من مراكز التجميع الساعة الرابعة عصرًا في اليوم التالي لتسلم القطن من المزارعين، وسيتم فتح المزاد بمتوسط السعر العالمي بين القطن الأمريكي طويل التيلة "البيما" وقصير التيلة "اندكسA "، بما يمكن المزارع من الحصول على أعلى عائد وبما يضاهي الأسعار العالمية.





ويضمن النظام الجديد حصول المزارع على 70% من سعر البيع نقدًا من شركة التجارة التي يرسى عليها المزاد فور الانتهاء منه، والـ30% المتبقية خلال أسبوع من إجراء المزاد.





يشار إلى أن الحكومة أعلنت تشكيل لجنة وزارية للقطن تضم وزراء قطاع الأعمال والزراعة والتجارة والصناعة والتي وضعت استراتيجية جديدة للقطن المصري لاستعادة مكانته وسمعته المتميزة عالميًا، وأقرت تطبيق نظام جديد لتداول القطن يبدأ تنفيذه تجريبيًا في محافظتين الفيوم وبنى سويف لهذا الموسم تمهيدا لتطبيقه على مستوى الجمهورية لموسم 2020.



