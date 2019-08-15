التفاصيل الكاملة لهجوم إطلاق النار العشوائي في مدينة فيلادلفيا الأمريكية

أصيب 6 ضباط الشرطة في مدينة فيلادلفيا الأمريكية في تبادل لإطلاق النار خلال مداهمة منزل، ويحث مفاوضون المهاجم على الاستسلام بينما لا يزال ضابطان محاصرين داخل المنزل.





وقالت الشرطة الأمريكية إنه بعد مواجهة بدأت منذ أكثر من 3 ساعات وما زالت مستمرة، تم نقل ستة ضباط لمستشفيات بالمنطقة، مشيرةً إلى أن حالتهم مستقرة بعد إصابتهم بأعيرة نارية لا تهدد حياتهم.





وكانت الشرطة تنفذ إذن ضبط في منزل بشمال مدينة فيلادلفيا حوالي الساعة الرابعة والنصف عصر أمس الأربعاء عندما دخل مهاجم البيت وفتح النار على الضباط، فيما أكد مفوض الشرطة المدينة في مؤتمر صحفي، ريتشارد روس أن "كثيرين منهم لاذوا بالفرار من النوافذ والأبواب أمام وابل الرصاص".





وقال "أخشى من احتمال وجود رهائن، وسنحاول تسوية الأمر"، وأضاف أنه يعتقد أن الضابطين المحاصرين بالمنزل لم يصبهما سوء".





وأضاف "إريك جريب"، المتحدث باسم شرطة فيلادلفيا على "تويتر" "يحاول الضباط التواصل مع مطلق النيران، ويناشدونه الاستسلام وعدم إحداث المزيد من الإصابات".





وطلبت الشرطة من سكان المنطقة البقاء داخل بيوتهم والابتعاد عن المكان بعد تبادل إطلاق مئات الأعيرة النارية.





وأصيب ضابطان آخران أيضًا في حادث سيارة أثناء توجههما لموقع إطلاق النار.