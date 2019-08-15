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فن

سيرين عبد النور تثير الجدل بالرقص في ملهى ليلي وتقبيلها لـ نورة العميري.. فيديو

الخميس 15/أغسطس/2019 - 09:52 ص
سيرين عبد النور
سيرين عبد النور
سعيد فراج
تداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، لاسيما "إنستجرام"، مقطع فيديو قصيرا للفنانة اللبنانية سيرين عبد النور، ظهرت فيه ترقص داخل ملهى ليلي، بصحبة الفنانة الكويتية نورة العميري.

وارتدت سيرين عبد النور في الفيديو ملابس صيفية قصيرة، وظهرت تصفق وترقص وتمرح في الملهى، وتتعالى الصيحات بجوارها، وفي نهاية الفيديو، حرصت على احتضان نورة العميري، وتقبيلها.

وعلى الرغم من تصوير فيديو سيرين عبد النور داخل الملهى الليلي، إلا أنه لم يشهد أجواءً صاخبة، حيث اتسم بالسعادة والمرح فقط.

يشار إلى أن الفنانة سيرين عبد النور شاركت خلال السباق الرمضانى الماضي 2019 بمسلسل "الهيبة"، مع الفنان السوري تيم حسن، وحقق نجاحًا كبيرًا.

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