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رياضة

مهاجم ريال مدريد يقترب من العودة إلى الدوري الألماني

الخميس 15/أغسطس/2019 - 09:53 ص
يوفيتش مهاجم ريال
يوفيتش مهاجم ريال مدريد
محمد السعيد
اقترب الصربي لوكا يوفيتش مهاجم ريال مدريد الجديد من الرحيل، خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية، بعد شهرين فقط من التعاقد معه.

وذكرت شبكة "سكاي سبورتس" العالمية، أن لوكا يوفيتش قد يعود إلى فريقه السابق فرانكفورت الألماني، لمدة موسم على سبيل الإعارة.

وكانت تقايرر إسبانية، أشارات خلال الساعات الماضية، أن زيدان غير مقتنع تمام بإمكانيات لوكا يوفيتش، ويرغب في رحيله خلال الميركاتو الحالي، بعد مستواه المتواضع في المعسكر التحضيري.

يذكر أن ريال مدريد تعاقد يوفيتش في يونيو الماضي قادما من فرانكفورت في صفقة بلغت قيمتها 60 مليون يورو.

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