سقوط طائرة تدريب شرق طهران ومصرع طاقمها

أعلن المتحدث باسم منظمة الطيران المدني الايراني رضا جعفر زادة عن سقوط طائرة تدريب خفيفة في منطقة ايوانكي بمحافظة سمنان شرق طهران.



وقال جعفر زادة - في تصريح اليوم الخميس نقلته وكالة الانباء الايرانية /إيرنا/ - إنه في حدود الساعة التاسعة من صباح اليوم بالتوقيت المحلي (الرابعة والنصف فجرا بتوقيت جرينتش) سقطت طائرة تدريب خفيفة في منطقة ايوانكي بمحافظة سمنان (شمال شرق إيران) ما أدى إلى مصرع الطيار المدرب وطالبة متدربة.



وأضاف، أنه تم على الفور توجيه فريق من قبل منظمة الطيران المدني إلى مكان الحادث للوقوف على ملابساته.



يذكر أن قطاع الطيران في إيران، وتحت وطأة الحظر والعقوبات التي فرضت عليه نتيجة البرنامج النووي، يعاني من نقص حاد في قطع الغيار وحتى قدرته على شراء طائرات جديدة وخلال هذا العام والأعوام السابقة تعرضت العديد من طائرات الركاب الإيرانية إلى حوادث سقوط أو تحطم.

