شن الإعلامى إبراهيم عيسى، مغردًا عبر حسابه الشخصى على "تويتر"، هجوما كبيرا على العائلات الإخوانية.



وقال إبراهيم عيسى: "العائلات الإخوانية أخطر من الخلايا الإرهابية. الخلية تستلم عناصرها شبابا بينما الأسرة تربي طفلها منعزلا عن بلده ومكفرا مجتمعه ويري في نفسه المسلم الحق بينما خارج الجماعة كفرة".



وأضاف: "فلا يجد عندما يكبر أي مشكلة أن يقتل ويفخخ وينسف وسط تكبير عائلته لشهيدهم القاتل".



وكانت ردود الأفعال على التويتة بعضها يؤيد كلامه والبعض الآخر من الإخوان الذين يسبونه ويهاجمونه.



