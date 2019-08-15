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إبراهيم عيسى: العائلات الإخوانية أخطر من الخلايا الإرهابية

الخميس 15/أغسطس/2019 - 01:00 م
ابراهيم عيسى
ابراهيم عيسى
أمل مجدى
شن الإعلامى إبراهيم عيسى، مغردًا عبر حسابه الشخصى على "تويتر"، هجوما كبيرا على العائلات الإخوانية.

وقال إبراهيم عيسى: "العائلات الإخوانية أخطر من الخلايا الإرهابية. الخلية تستلم عناصرها شبابا بينما الأسرة تربي طفلها منعزلا عن بلده ومكفرا مجتمعه ويري في نفسه المسلم الحق بينما خارج الجماعة كفرة".

وأضاف: "فلا يجد عندما يكبر أي مشكلة أن يقتل ويفخخ وينسف وسط تكبير عائلته لشهيدهم القاتل".

وكانت ردود الأفعال على التويتة بعضها يؤيد كلامه والبعض الآخر من الإخوان الذين يسبونه ويهاجمونه.

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