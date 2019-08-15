شن الإعلامى إبراهيم عيسى، مغردًا عبر حسابه الشخصى على "تويتر"، هجوما كبيرا على العائلات الإخوانية.
وقال إبراهيم عيسى: "العائلات الإخوانية أخطر من الخلايا الإرهابية. الخلية تستلم عناصرها شبابا بينما الأسرة تربي طفلها منعزلا عن بلده ومكفرا مجتمعه ويري في نفسه المسلم الحق بينما خارج الجماعة كفرة".
وأضاف: "فلا يجد عندما يكبر أي مشكلة أن يقتل ويفخخ وينسف وسط تكبير عائلته لشهيدهم القاتل".
وكانت ردود الأفعال على التويتة بعضها يؤيد كلامه والبعض الآخر من الإخوان الذين يسبونه ويهاجمونه.
وقال إبراهيم عيسى: "العائلات الإخوانية أخطر من الخلايا الإرهابية. الخلية تستلم عناصرها شبابا بينما الأسرة تربي طفلها منعزلا عن بلده ومكفرا مجتمعه ويري في نفسه المسلم الحق بينما خارج الجماعة كفرة".
وأضاف: "فلا يجد عندما يكبر أي مشكلة أن يقتل ويفخخ وينسف وسط تكبير عائلته لشهيدهم القاتل".
وكانت ردود الأفعال على التويتة بعضها يؤيد كلامه والبعض الآخر من الإخوان الذين يسبونه ويهاجمونه.