العناية بالشعر والاهتمام به يجعل الفتيات ينفقن الكثير من الأموال للوصول إلى منتج يناسب طبيعة شعرهن ويحل المشكلة التي يعانين منها، ولكن ما لا تعلمه الكثيرات أن فوائد زيت الزيتون للشعر تغلب الكثير من المنتجات، كما أنه يعتبر قليل التكلفة مقارنة بمنتجات العناية بالشعر، فأيا كانت المشكلة التي تعانين منها يقوم بحلها، فهناك فوائد زيت الزيتون للشعر الخفيف وفوائد زيت الزيتون للشعر الجاف وفوائد زيت الزيتون للشعر الهائش.
- بعد ذلك دلكي فروة الرأس والشعر بالزيت الدافئ.
- اتركيه على شعرك من 30 لـ 45 دقيقة
- وأخيرًا اشطفي الشعر جيدًا بالشامبو.
- ضيفي مع زيت الزيتون بيضة.
- ضعي الخليط على الشعر.
- اتركيه على شعرك لمدة ساعة بعد ذلك قومي بغسله.
- كرري هذه الوصفة مرة بالأسبوع.
- ضعي المزيج فوق الشعر، ومشطيه جيدًا.
- اتركي المزيج على شعرك لمدة ساعة، ثم اشطفيه بالماء والصابون.
- طبقي الخليط على شعرك ودلكي فروة رأسك برفق.
- واتركيه على الشعر لمدة ساعة، ثم اغسلي الشعر بالماء الدافئ.
- استمري على هذه الوصفة بصورة يومية لمدة أسبوع، فيما بعد طبقيها ثلاث مرّاتٍ خلال الأسبوع وذلك حتى لا تحرمي الشعر من إنتاج الزيوت الطبيعية.
- ثم أضيفي ملعقة صغيرة من عصير الليمون، واخلطي المكونات مع بعضها جيدًا.
- احتفظي بهذه الخلطة في برطمان زجاجي واحفظيه في الثلاجة.
- وواظبي على غسل الشعر بهذا الشامبو يوميًا وعلى مدار أسبوع.
- ومشطيه بمشط واسع ويفضل أن يكون من الخشب.
2- ومن ضمن فوائد زيت الزيتون المتعددة إطالة الشعر، فوضع زيت الزيتون على فروة الرأس مباشرة، يزيد من نمو الشعر بشكل سريع وصحي.
3- ترطيب فروة الرأس.
4- يمنح الشعر لمعانا قويا.
5- الاستمرار في استخدام زيت الزيتون يقضي على القمل وتحديدًا في فترة الصيف.
فوائد زيت الزيتون للشعر الخفيف
من ضمن المشاكل الكبرى التي تعاني منها عدد كبير الفتيات هي الشعر الخفيف، لذلك يعتبر زيت الزيتون معالجا قويا لهذه المشكلة، فقد يحتوي على حمض أوميجا 3، الذي يعمل على تكثيف الشعر، وكذلك فيتامين E الذي يمنع تساقط الشعر.
وصفة فوائد زيت الزيتون للشعر الخفيف
- قومي بتسخين الزيت لتصبح درجة حرارته معادلة لدرجة حرارة الجسم.
- بعد ذلك دلكي فروة الرأس والشعر بالزيت الدافئ.
- اتركيه على شعرك من 30 لـ 45 دقيقة
- وأخيرًا اشطفي الشعر جيدًا بالشامبو.
فوائد زيت الزيتون للشعر الجاف والخشن
مشكلة أخرى تعاني منها الفتيات وهي الشعر الجاف والذي يزيد من نسبة خشونة الشعر، ولكن زيت الزيتون من الحلول الممتازة، فهو يتضمن نسبة عالية الدهون التي تعالج وتحسن صحة الشعر.
وصفة فوائد زيت الزيتون للشعر الجاف والخشن
- ضعي زيت الزيتون في ثلاثة أرباع كوب.
- ضيفي مع زيت الزيتون بيضة.
- ضعي الخليط على الشعر.
- اتركيه على شعرك لمدة ساعة بعد ذلك قومي بغسله.
- كرري هذه الوصفة مرة بالأسبوع.
وصفة أخرى لـ فوائد زيت الزيتون للشعر الجاف والخشن
- امزجي بياض بيضة مع موزة مهروسة وملعقتين من العسل، وزيت الزيتون.
- ضعي المزيج فوق الشعر، ومشطيه جيدًا.
- اتركي المزيج على شعرك لمدة ساعة، ثم اشطفيه بالماء والصابون.
فوائد زيت الزيتون للشعر الأبيض
كما يعتبر زيت الزيتون معالجا جيدا، فهو يعمل على تأخير ظهور الشعر الأبيض، بفضل فوائده المتعددة.
وصفة فوائد زيت الزيتون للشعر الأبيض
- اخلطي ملعقة كبيرة من زيت الزيتون مع ملعقة كبيرة من زيت الحبة السوداء.
- طبقي الخليط على شعرك ودلكي فروة رأسك برفق.
- واتركيه على الشعر لمدة ساعة، ثم اغسلي الشعر بالماء الدافئ.
- استمري على هذه الوصفة بصورة يومية لمدة أسبوع، فيما بعد طبقيها ثلاث مرّاتٍ خلال الأسبوع وذلك حتى لا تحرمي الشعر من إنتاج الزيوت الطبيعية.
فوائد زيت الزيتون للشعر الدهني
رغم أن الشعر الدهني يفرز كميات كبيرة من الدهون والزيوت الطبيعية، إلا أنه بحاجة إلى التقليل من إنتاج هذه الزيوت حتى يستفيد منها الشعر، ومن الزيوت التي تعالج ذلك زيت الزيتون، فهو يقوم بتقوية بصيلات الشعر كما يعالج مشكلة التساقط أو التقصيف.
وصفة لـ فوائد زيت الزيتون للشعر الدهني
- أضيفي كوب من الشامبو على ملعقة صغيرة من الألوفيرا "جل الصبار".
- ثم أضيفي ملعقة صغيرة من عصير الليمون، واخلطي المكونات مع بعضها جيدًا.
- احتفظي بهذه الخلطة في برطمان زجاجي واحفظيه في الثلاجة.
- وواظبي على غسل الشعر بهذا الشامبو يوميًا وعلى مدار أسبوع.
فوائد زيت الزيتون للشعر الهائش
كما تشمل فوائد زيت الزيتون معالجة الشعر الهائش، فإذا كنت تعانين من تلك المشكلة قومي بتطبيق هذه الوصفة.
وصفة لـ فوائد زيت الزيتون للشعر الهائش
- قومي بوضع القليل من زيت الزيتون على شعرك أثناء الاستحمام.
- ومشطيه بمشط واسع ويفضل أن يكون من الخشب.
فوائد زيت الزيتون للشعر
1- يحل زيت الزيتون مشكلة تساقط الشعر، فهو يقوم بمعالجته.
2- ومن ضمن فوائد زيت الزيتون المتعددة إطالة الشعر، فوضع زيت الزيتون على فروة الرأس مباشرة، يزيد من نمو الشعر بشكل سريع وصحي.
3- ترطيب فروة الرأس.
4- يمنح الشعر لمعانا قويا.
5- الاستمرار في استخدام زيت الزيتون يقضي على القمل وتحديدًا في فترة الصيف.