هواوى Mate 30 بميزة أسرع شحن لاسلكى فى العالم

يبدو أن المنافس اللدود لشركة سامسونج الكورية الجنوبية لم يعد آبل الأمريكية، بل اتخذت مكانها هواوى الصينية، التى يتضح من لحاقها دومًا بأحدث منتجاتها من أجل جذب المستخدمين بما تقدمه من ميزات.



يأتى ذلك بعدما كشفت سامسونج لاحقًا عن أحدث أيقوناتها والأقوى لهذا العام Galaxy note 10، فقررت هواوى الرد بتسريب مواصفات أحدث Flagship لها وهو Mate 30 بنسختيه العادية والبرو.



وكشفت هواوى عن أبرز ميزات Mate 30 الذى سيحتوى على أسرع ميزة شحن لاسلكى فى العالم بين منافسيه 25W wireless charging.



ومن المنتظر أن تكشف العلامة الصينية الشهيرة هواوى عن هاتفها الجديد رسميًا فى 19 سبتمبر الجارى، كما سيحتوى الهاتف على كاميرتين جبارتين دقة الواحدة منهما 40 ميجابيكسل.