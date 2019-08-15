محافظ الغربية يكلف بتشكيل لجنة لمعاينة حريق مصنع تدوير القمامة

وجه اللواء هشام السعيد محافظ الغربية، القيادات التنفيذية بتشكيل لجنة فنية تحت إشراف المحاسب حامد هبيله السكرتير العام رئيس غرفة العمليات والطوارئ، لمتابعة تطورات حادث حريق مصنع تدوير القمامة بالمحلة، ومواجهه تعطله جزئيا، حفاظا على الصالح العام .



وشدد محافظ الغربية فى توجيهاته على ضرورة اتباع وسائل الأمن والأمان والتأكيد على استكمال آليات العمل داخل مصنع التدوير، وضرورة رفع كفاءة انتاجيته، ومواجهه اي ظواهر محتمله للحرائق، لتأمين أرواح العاملين داخل المصنع فى المرحلة المقبلة.



وأشار محافظ الغربية إلى أنه وجه المسئولين والقيادات التنفيذية بمجلس المدينة العمالية بضرورة التنسيق مع الشركة المنفذة لإدارة المصنع (أسيو ترانس) برئاسة المحاسب ممدوح العوضي وتذليل أى عقبات محتمله لهم لضمان رفع إنتاجية واستيعاب المصنع بشكل دوري خلال الفترة المقبلة.



وكان اللواء محمود حمزه مدير أمن الغربية قد تلقي إخطارا من اللواء مجدي عوض مدير مساعد فرقة المحلة يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة باشتعال النيران بتلال أكوام من القمامة المتراكمة داخل ساحات مصنع تدوير القمامة بطريق "المحلة – المنصورة" الدائري .



وانتقلت القيادات الأمنية والتنفيذية الى مكان الحريق، كما جرى الدفع بـ 3 سيارات إطفاء أخمدت النيران.



وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول ظروف وملابسات الواقعة.



وحرر محضر بالحادث، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.