12 معلومة تهمك.. للحجاج العائدين من المطارات السعودية

انطلق الجسر الجوي لعودة حجاج بيت الله الحرام من الأراضي المقدسة إلى أرض الوطن خلال الساعات الماضية، بعد أداء مناسك الحج لهذا العام على متن رحلات الشركة الوطنية مصر للطيران وشركات الطيران الأخرى العاملة بالمطارات المصرية بصفة عامة ومطار القاهرة بصفة خاصة.



وحرصا من "صدى البلد" على تقديم خدمات إخبارية مميزة لقرائه ومتابعيه، ننشر بعض الإرشادات الهامة إلى الحجاج العائدين من مطارات المملكة العربية السعودية بعد أداء مناسك الحج، تسهيلا للإجراءات عليهم، تتمثل في:-



- الالتزام بالمواعيد المدونة على تذاكر السفر.

- التواجد قبل إقلاع الرحلة بثمان ساعات بمدينة الحجاج بجدة.

- التواجد قبل إقلاع الرحلة بست ساعات بمطار المدينة المنورة.

- ضرورة تواجد الحقائب قبل الرحلة مابين (10-12 ساعة) بالتنسيق مع منظمي الرحلات.

- يمنح اصطحاب الأجولة القماشية والزكائب.

- السماح بعبوة مياة زمزم (سقيا زمزم) 5 لترات وفقا للمصرح به.

- الاحتفاظ بتذاكر السفر داخل حقائب اليد الخاصة فى مرحلتى الذهاب والعودة.

- يحظر اصطحاب الأدوات الحادة داخل حقيبة اليد علي متن الطائرة مثل المقص وأداة تقليم الأظافر وغيرها.

- مسموح بحمل أدوية الأمراض المزمنة، أما الأدوية الممنوع تداولها مسموح بها بشرط وجود روشتة طبية.

- غير مسموح بحمل أكثر من 5 آلاف جنيه مصري أثناء السفر.

- غير مسموح بحمل أكثر من 10 آلاف دولار أو ما يعادلها من العملات الأجنبية.

- يُسمح للحاج فقط بحمل حقيبتين لا يزيد وزن كل منها على 23 كجم.