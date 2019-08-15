يحدث في مطروح.. افتتاح 4 مدارس جديدة ومراجعة صيانة جميع المدارس

أكد اللواء مجدي الغرابلي، محافظ مطروح، أنه يجري الاستعداد لافتتاح 4 مدارس كبرى بالمحافظة استعدادا للعام الدراسي الجديد بتخصصات تعليمية مختلفة تخدم خطوات التنمية على أرض مطروح.





وقال مجدي الغرابلي، في بيان، الخميس، إنه سيجري العمل على تقليل كثافات الفصول، فى إطار استعدادات محافظة مطروح للعام الدراسى القادم 2019 / 2020.





وأشار إلى أنه سيتم افتتاح مدرسة سيوة الثانوية الزراعية علي مساحة 35 فدانا ، وبتكلفة 48 مليون جنيه ،وافتتاح مدرسة عمر دارة الابتدائية بتكلفة 5 ملايين جنيه، وكذلك افتتاح مدرسة الضبعة الاعدادية المشتركة المقامة بالمشاركة المجتمعية بتكلفة نحو 6 ملايين جنيه، بالإضافة إلى الاستعداد الرسمى لافتتاح مدرسة الضبعة للطاقة النووية بتكلفة 42 مليون جنيه ومراجعة وصيانة كافة المدارس استعدادًا للعام الدراسي المقبل.





وقال مجاهد عطية نجم مدير عام الأبنية التعليمية بمطروح انه جارى طرح 7 مدارس بمراكز الضبعة والعلمين والحمام وبراني و 3 مدارس بمدينة سيوة بتكلفة مبدئية 20.5 مليون جنيه بتمويل من صندوق دعم المشروعات.





وأشار الى أنه يجري إعداد خطة العام الدراسى بعد القادم 2020/2021 بإنشاء 30 مدرسة بنطاق المحافظة للعام الدراسى القادم بسعة 156 فصلا بتكلفة 111 مليون جنيه وذلك لاستيعاب الكثافة المتزايدة والتي وصلت في بعض المدارس الي 70 طالبا بالفصل الواحد.



