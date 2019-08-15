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فن

بـ بدي كت.. مي نور الشريف تقضي عطلتها في الإسكندرية

الخميس 15/أغسطس/2019 - 03:49 م
مي نور الشريف
مي نور الشريف
مصطفى كرم
نشرت الفنانة مي نور الشريف، صورة جديدة لها عبر موقع الصور الشهير انستجرام خلال تواجدها بأحد المطاعم البحرية في الإسكندرية.

وظهرت مي نور الشريف أثناء قضاء عطلتها الصيفية بالإسكندرية، مرتدية "بدي كت" ونظارة شمس مع وضع ميكب خفيف علي وجهها وتصفيف شعرها.

ولقيت الصورة إعجاب عدد كبير من متابعيها عبر انستجرام.

يذكر أن آخر الأعمال التي قدمتها الفنانة مي نور الشريف كانت مسلسل "اللهم إني صائم" مع الفنان مصطفى شعبان، الذي عرض في شهر رمضان 2017.

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