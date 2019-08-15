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ترامب يغازل اللوبي الصهيوني قبل الإنتخابات الأمريكية

الخميس 15/أغسطس/2019 - 07:04 م
ترامب
ترامب
أحمد سيف الدين

علق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم، الخميس، على قرار تل ابيب بمنع ورفض زيارة النائبتين المسلمتين إلهان عمر وراشيدة طليب لإسرائيل، مؤكدا أن النائبتين مجرد وجه للحزب الديمقراطي ويكرهان إسرائيل.

كان ترامب قد كتب تغريدة لع على موقع التواصل الإجتماعي تويتر، يحث فيها إسرائيل على عدم استقبال النائبتين وهو ما تم بالفعل بعدما أعلن وزير الخارجية الاسرائيلي رفض استقبالهما وزيارتهما.

أثار ذلك القرار غضب الديمقراطيون في الكونجرس الأمريكي، و قال زعيم الديمقراطيين بمجلس الشيوخ الأمريكي تشاك شومر اليوم الخميس إن على المسؤولين الإسرائيليين الرجوع عن قرارهم بمنع زيارة النائبتين الديمقراطيتين رشيدة طليب وإلهان عمر وهما من أشد منتقدي إسرائيل.

وقال شومر في بيان "هذا الأمر لن يؤدي إلا إلى إلحاق الضرر بالعلاقة الأمريكية الإسرائيلية وما تحظى به إسرائيل من دعم في أمريكا... لا يوجد مجتمع ديمقراطي يخشى النقاش المنفتح. سيشعر الكثير من المؤيدين بقوة لإسرائيل بخيبة أمل عميقة من هذا القرار الذي يتعين على الحكومة الإسرائيلية الرجوع عنه".

بينما أعلن سفير أمريكا لدى إسرائيل، أن واشنطن تؤيد وتحترم قرار إسرائيل منع زيارة نائبتين أمريكيتين.

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