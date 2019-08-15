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رياضة

كوكاكولا يهزم الفيوم 2-1 وديا.. ويتلقي السكة غدا

الخميس 15/أغسطس/2019 - 08:52 م
كوكاكولا يهزم الفيوم
كوكاكولا يهزم الفيوم
عبدالله هشام
حقق الفريق الاول لكوكاكولا بقيادة ممدوح عبد الحى فوزا على الفيوم بقيادة حسين عبد اللطيف بهدفين لهدف وأحرز لكوكاكولا اكرم عبد ربه وجدو.

واطمأن ممدوح عبد الحى على الحالة الفنية والبدنية للاعبين خاصة أنها امام فريق متميز في الممتاز ب.

وقام عبد الحى بتجربة عدد كبير من اللاعبين خاصة الجدد الذين تعاقد معهم الفريق مؤخرا بالاضافة الى تجربة عدد من لاعبي فريق الشباب.

وأعرب ممدوح عبد الحى عن رضاه التام من التجربة مؤكدا ان الانسجام بدأ يظهر بين كافة اللاعبين وأن القادم سيكون افضل بإذن الله استعدادا لانطلاق الموسم الجديد.

ويلتقي الفريق غدا مع فريق السكة الحديد ضمن سلسلة المباريات الودية التى يخوضها خلال فترة الاعداد.

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