شاهد.. حملات أمنية لضبط الخارجين على القانون في المحافظات

شنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات عدة حملات أمنية مكبرة بالتنسيق مع أجهزة البحث الجنائي بمديريات الأمن استهدفت محيط النوادي الرياضية والاجتماعية ومراكز الشباب بأنحاء الجمهورية ومصايف المحافظات الساحلية لضبط المترددين من مروجي المواد المخدرة بكافة أنواعها لحماية الشباب.



وأسفرت نتائج جهود الحملة عن ضبط 69 قضية اتجار وحيازة مواد مخدرة، بلغ عدد المتهمين فيها 77 متهمًا بحوزتهم المضبوطات "كمية من الحشيش وزنت 15,355 كيلو جرام وكمية من الهيروين وزنت 1,675 كيلو جرام".



كما تم ضبط كمية من مخدر الإستروكس وزنت كيلو جراما، وكمية من مخدر الأفيون وزنت 170 جراما و5043 قرصا مخدرا لعقار الترامادول وعدد 2673 قرصا مخدرا مختلف الأنواع وعدد 4 أمبول كما تم ضبط مبلغ مالي قدره 79,250 ألف جنيه .



وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط مرتكب واقعة العثور على جثة أحد الأشخاص ملقاة داخل الزراعات بالمنوفية.



وتلقى قسم شرطة السادات بمديرية أمن المنوفية، من مزارع بعثوره على جثة شخص مجهول بأرضه الزراعية الكائنة بقرية الخطاطبة.



وتشكل فريق بحث جنائي بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن المنوفية، أسفرت جهوده عن تحديد شخصية المجني عليه (عامل 21 سنة مقيم بذات القرية)، وأن وراء ارتكاب الواقعة صديقه (حلاق - 18 سنة - مقيم بذات القرية).



وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه، بمواجهته اعترف تفصيليًا بارتكاب الواقعة لوجود خلافات بينهما، وفي سبيل ذلك قام باستدراجه إلى منطقة العثور وباغته بالتعدي عليه بالضرب بعصا فأودى بحياته، واستولى على (هاتفه المحمول - مبلغ ألف جنيه)، وأرشد عن الهاتف والمبلغ المالى المستولى عليهما والعصا المستخدمة في ارتكاب الواقعة، واتُخذت الإجراءات القانونية.



كما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط مرتكبى واقعة سرقة مليون جنيه من داخل مسكن صاحب شركة بالفيوم وإعادة المبلغ.



تلقى مركز شرطة إطسا بمديرية أمن الفيوم من "أحد المواطنين- مالك شركة إستيراد وتصدير- مقيم بدائرة المركز".. باكتشافه سرقة مليون جنيه بالإضافة إلى 30 ألف دولار من داخل مسكنه عن طريق كسر باب الشقة.



تم تشكيل فريق بحث جنائى بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الفيوم أسفرت جهوده عن تحديد مرتكبى الواقعة (شخصين "أحدهما جار المجنى عليه"- مقيم بالعقار المجاور للعقار محل إقامته).



وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وبمواجهتهما اعترفا تفصيليًا بإرتكابهما الواقعة وقرر جار المجنى عليه بعقده العزم على سرقة المجنى عليه لعلمه بثرائه وفى سبيل ذلك قام المتهمان بدخول العقار محل إقامة المجنى عليه عن طريق السطح وتمكنا من دخول الشقة محل الواقعة "بأسلوب كسر الباب" واستوليا على المبلغ المالى وفرا هاربين، وتم بإرشاد أحدهم ضبط المبلغ المالى المستولى عليه من داخل مسكنه.



كما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط مرتكب واقعة مقتل زوجته السابقة بالمنوفية بسبب خلافات بينهما وإصابة 5 أشخاص آخرين.



وتلقى مركز شرطة منوف بمديرية أمن المنوفية من أحد المستشفيات بوصول "ربة منزل متوفاة" متأثرة بإصابتها بحروق كاوية متفرقة بالجسم، و5 أشخاص آخرين من ذويها "مصابون بإصابات مختلفة" جميعهم مقيمون بناحية الحامول بدائرة المركز.



بالانتقال والفحص وسؤال شقيق المتوفاة، اتهم زوج المتوفاة السابق (حداد – مقيم بدائرة قسم شرطة شبرا بالقاهرة) بإحداث إصابتها التي أودت بحياتها وإصابة الآخرين، وذلك باستخدام مادة كاوية على أثر خلافات سابقة بسبب انفصالهما "بدعوى قضائية" وزواجها من آخر عقب ذلك.



وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وإدارتى البحث الجنائى بالقاهرة والمنوفية، تم استهداف المتهم وضبطه (مسجل شقي خطر، سبق اتهامه في 18 قضية "مخدرات، سلاح، أموال عامة، بلطجة، سرقة، ضرب").



وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، واتُخذت الإجراءات القانونية.



كما نجحت الأجهزة الأمنية فى كشف ملابسات واقعة العثور على جثتي شخصين داخل مركبة "توك توك" بمحافظة القليوبية وضبط مرتكب الواقعة.



وتلقى مركز شرطة الخانكة بمديرية أمن القليوبية، بلاغا يفيد بالعثور على مركبة "توك توك" وبداخلها جثتي (طالب 18 سنة، وبه إصابة بعيار نارى في الصدر)، و(سائق "توك توك" 19 سنه وبه إصابة بجرح غائر في الرقبة) مُقيمان بدائرة قسم شرطة أول السلام في محافظة القاهرة، داخل مركبة التوك توك بدائرة المركز، وكذلك العثور داخل المركبة على آثار دماء، ونصل معدني (كتر).



وبتشكيل فريق بحث جنائى بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن القليوبية أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة (عاطل 18 سنه مقيم بعزبة أبوعليان بدائرة المركز).



وبتقنين الإجراءات تم استهداف العاطل وضبطه، بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة ، وقرر أنه بتاريخ الواقعة وحال تواجده بمسكنه تناهى لسمعه صوت شجار حاد بين المجنى عليهما وأحد الأشخاص، وحال قيامه باستطلاع الأمر ومحاولة الفصل بينهم تعدى المجنى عليهما عليه بالضرب وحاولا إصابته بالكتر "المعثور عليه" مما أثار حفيظته ، فقام بإحضار سلاح نارى "بندقية آلية" من مسكنه ، وأطلق أعيرة نارية تجاههما فأحدث إصابتهما التى أودت بحياتهما، وفر الشخص الذى كان يتشاجر معهما هاربا، وأرشد عن السلاح المستخدم (بندقية آلية وبخزينتها 8 طلقات).



وأمكن ضبط الهارب ، وبمواجهته أيد ما جاء بأقوال المتهم وعلل سبب التشاجر بينه والمجنى عليهما لخلاف مالى بينهم.