ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعد الفوز بالسوبر الاوروبي مع ليفربول .. محمد صلاح يعوم بحمام سباحة

الخميس 15/أغسطس/2019 - 11:57 م
محمد صلاح
محمد صلاح
مصطفى كرم
نشر محمد صلاح لاعب ليفربول الانجليزي صورة جديدة له عبر موقع الصور الشهير انستجرام داخل حمام سباحة.

وظهر محمد صلاح بالصور وهو يسبح داخل حمام سباحة المغلقة .

وعلق صلاح على الصورة قائلا "Mixing it up during recovery" .

ولقيت الصورة إعجاب عدد كبير من متابعيه عبر انستجرام .

وحصل محمد صلاح مع فريقه ليفربول على لقب السوبر الأوروبي بعد تغلبهم علي تشيلسي امس في مباراة جمعت بينهم بتركيا ليحقق ليفربول البطولة للمرة الرابعة في تاريخه بعد غياب اللقب منذ عام 2005.
View this post on Instagram

Mixing it up during recovery...

A post shared by Mohamed Salah (@mosalah) on

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

موعد مباراة ليفربول محمد صلاح وتشيلسي في كأس السوبر الأوروبي

شاهد.. احتفال محمد صلاح بهدفه في شباك نوريتش سيتى

على رأسهم محمد صلاح.. كلوب يحشد أسلحة ليفربول لموقعة تشيلسي بالسوبر الأوروبي

Merhaba Turkiye .. شاهد | محمد صلاح في تركيا

قبل انطلاق مباراة ليفربول وتشيلسى .. محمد صلاح يستعد لـ السوبر الأوروبي .. شاهد

محمد صلاح يدخل التاريخ بعد الفوز بـ السوبر الأوروبي مع ليفربول

ترشيحاتنا

شاهد .. حلا شيحة بصحبة أبنائها الأربعة

شاهد.. الداخلية تطهر محيط النوادي الرياضية من تجار المخدرات

عايزة هوا .. الأرصاد تكشف موعد انكسار الموجة الحارة .. فيديو

بعد الفوز بالسوبر الاوروبي مع ليفربول .. محمد صلاح يعوم بحمام سباحة

مؤلفة تتهم منى زكى وأحمد حلمى بـ سرقة فكرة فيلم خيال مآته

توقف عن تناولها فورا.. نوع من الجبنة تصيبك بتليف الكلى

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

موضة لن تتخلى عنها.. ليلى علوي تبهر جمهورها بإطلالة من التسعينيات

ببطن مكشوف وشورت قصير جدا.. إنجي المقدم بـ اطلالة غير متوقعة

بـ فستان زفاف .. مايا دياب تثير هوس السوشيال ميديا