بعد الفوز بالسوبر الاوروبي مع ليفربول .. محمد صلاح يعوم بحمام سباحة

نشر محمد صلاح لاعب ليفربول الانجليزي صورة جديدة له عبر موقع الصور الشهير انستجرام داخل حمام سباحة.وظهر محمد صلاح بالصور وهو يسبح داخل حمام سباحة المغلقة .وعلق صلاح على الصورة قائلا "Mixing it up during recovery" .ولقيت الصورة إعجاب عدد كبير من متابعيه عبر انستجرام .وحصل محمد صلاح مع فريقه ليفربول على لقب السوبر الأوروبي بعد تغلبهم علي تشيلسي امس في مباراة جمعت بينهم بتركيا ليحقق ليفربول البطولة للمرة الرابعة في تاريخه بعد غياب اللقب منذ عام 2005.