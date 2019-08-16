من الأجمل؟.. نجمات تألقن بفساتين سهرة من دار الأزياء العالمية لابورجوازي

ظهرت الأيام الماضية مجموعة من الفنانات بفساتين سهرة أنيقة خلال إحيائهن حفلات غنائية في عيد الأضحى، حيث وقع اختيار العديد منهن على دار الأزياء العالمية لابورجوازي.



وكان أبرز هؤلاء النجمات التى تألقن بإطلالة من لابورجوازي، الفنانة اللبنانية هيفاء وهبى التي أحيت حفلا غنائيا فى السويد، حيث اعتمدت على فستان مكشوف الظهر باللون الزهرى الملفت ومفتوح من الأمام، وأتسم بصيحة الكم الواحد.



وتألقت الفنانة نوال الزغبى بإطلالتين خلال عيد الأضحى، حيث ظهرت بفستان أسود بفتحة على الساق وحزام لامع على الخصر، أما إطلالتها الثانية فكانت فستانا طويلا ذا أكمام طويلة مطرزا بالكامل بحبات الترتر اللامعة.



وظهرت الفنانة يارا أيضا بفستان أسود حمل توقيع دار الأزياء العالمية لابورجوازي، وتميز التصميم بشق من الساق وبالشراشيب الناعمة، كما ارتدت فى إحدى الحفلات فستانا فضي أنيق يتسم بالتطريز الكامل.

