الإرهاب المعقد (2)

التعقيد الاجتماعي هو إطار مفاهيمي يستخدم في تحليل المجتمع. توجد تعريفات معاصرة للتعقيد في العلوم فيما يتعلق بنظرية النظم، على العديد من الأجزاء والعديد من الترتيبات الممكنة للعلاقات بين تلك الأجزاء. في الوقت نفسه، ما هو معقد وما هو بسيط نسبي وقد يتغير مع مرور الوقت. يشير الاستخدام الحالي لمصطلح "التعقيد" في مجال علم الاجتماع عادةً إلى نظريات المجتمع كنظام تكيفي معقد. إن النظام المعقد هو نظام لا يمكن التنبؤ بسهولة بسلوكه، حيث النظام الاجتماعي المعقد هو نظام معقد نتيجة لسلوك الوكلاء الاجتماعي، بل وهناك مشكلة استدامة فى هذا النظام قلبها إلى معضلة. ومنها تنبعث الرور الإرهابية. وينشأ التعقيد الديناميكي فى الأنظمة حيث تفرز السمات والتجليات التاليه: 1- متغيرة باستمرار: "كل شيء هو التغيير" 2- يقترن بالتفاعل : تتفاعل الجهات الفاعلة في النظام بقوة مع بعضها البعض ومع العالم الطبيعي، كل شيء مرتبط بكل شيء آخر، 3- ضيق بين الجهات الفاعلة ، فإن الإجراءات تتغذى على نفسها، هذا يمكن أن يسبب ردود فعل غير متوقعة من قبل النظام لتتكيف النظم، 4- غير خطي: التأثير بين السبب والتأثير لا يرتبطان بخط مستقيم، كما هو الحال في الرسم البياني. العلاقة في كثير من الأحيان غير خطية، 5- تعتمد على التاريخ: إن السير في طريق واحد غالبًا ما يحول دون اتخاذ مسارات أخرى (اعتماد المسار) ، فالعديد من الإجراءات لا رجعة فيها، 6- التنظيم الذاتي: ديناميات النظم تنشأ تلقائيا من داخل هيكل التفاعل، بسبب التغذية المرتدة بين وكلاء وعناصر النظام، 7- التكيف: تتغير القدرة تنبع من قواعد القرار الخاصة بالوكلاء في الأنظمة المعقدة بمرور الوقت، التطور يؤدي إلى اختيار وانتشار بعض العوامل بينما ينقرض البعض الآخر، سوف تتطور العوامل الاجتماعية لزيادة ميزتها التنافسية، 8- الحدس المضاد : في النظام المعقد يكون السبب والنتيجة بعيدان في الزمان والمكان ، يتم لفت انتباهنا إلى أعراض الصعوبة فى الفهم والتحليل .

ومع اتسع نطاق الهجمات الإرهابية المحتملة بسبب المصدر الثاني - انظر المقال الأول-_لضعف المؤسسات في الاقتصادات الحديثة - تزايد تركيز الأصول عالية القيمة في المواقع الصغيرة جغرافيا. المجتمعات المتقدمة تركز الأشياء الثمينة والناس من أجل تحقيق وفورات الحجم. يمكن للشركات العاملة في الصناعات كثيفة رأس المال أن تخفض عادة تكلفة الوحدة لكل سلعها من خلال بناء منشآت إنتاج أكبر. علاوة على ذلك ، فإن وضع معدات باهظة الثمن والأفراد ذوي المهارات العالية في مكان واحد يوفر سهولة الوصول ، والمزيد من الكفاءة ، والتآزر التي تشكل مصدرا هاما للثروة. هذا هو السبب في أننا نبني أماكن مثل مركز التجارة العالمي.ومع ذلك ، فإننا ننشئ أهدافًا جذابة للغاية للإرهابيين، الذين يدركون أنهم يمكن أن يتسببوا في قدر كبير من الضرر في ضربة واحدة. في 11 سبتمبر ، انهار مجمع للمباني استغرق بناؤه سبع سنوات في 90 دقيقة ، مما أدى إلى تدمير 10 ملايين قدم مربع من المساحات المكتبية وتكبد ما لا يقل عن 30 مليار دولار من التكاليف المباشرة. ومن المفارقات أنه تم حتى تدمير مكتب سري لوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية في الهجوم ، مما عطل مؤقتًا عمليات الاستخبارات العادية.ولكن على الرغم من الأضرار الفادحة التي لحقت بالبنية التحتية في المنطقة واقتصاد مدينة نيويورك ، لم يتسبب الهجوم في إخفاقات كارثية في شبكات الولايات المتحدة المالية والاقتصادية أو الاتصالات. كما اتضح فيما بعد ، لم يكن مركز التجارة العالمي عقدة حرجة غير ضرورية. على الأقل ، لم يكن الأمر بالغ الأهمية في الطريقة التي فكر بها معظم الناس (بما في ذلك الإرهابيون على الأرجح). قامت العديد من الشركات المالية في المباني المدمرة بوضع خطط طوارئ للكوارث من خلال إنشاء مرافق بديلة للبيانات والمعلومات وأجهزة الكمبيوتر في المواقع النائية.

لكن عندما ننظر إلى الوراء لسنوات من الآن ، قد ندرك أن الهجمات كان لها تأثير حاسم على نوع آخر من الشبكات أنشأناه فيما بيننا: شبكة نفسية مرتبطة بإحكام ، وغير مستقرة للغاية ، وغير خطية للغاية. نحن جميعنا في هذه الشبكة بالذات ، والروابط بيننا تتكون من اتصالات الإنترنت ، وإشارات الأقمار الصناعية ، وكابلات الألياف البصرية ، والراديو الحديث ، والأخبار التلفزيونية على مدار 24 ساعة. في الدقائق التالية للهجوم ، تومض تغطية القصة عبر هذه الشبكة. ثم بقي الناس أمام أجهزة التلفزيون الخاصة بهم لساعات متتالية ؛ شاهدوا واستعرضوا مقاطع الفيديو المرعبة على موقع سي إن إن على شبكة الإنترنت ؛ قاموا بتوصيل خطوط الهاتف بالتحقق من الأصدقاء والأقارب ؛ وأرسلوا الملايين إلى ملايين من رسائل البريد الإلكتروني - الكثير ، في الواقع ، أن الإنترنت كان أبطأ بشكل ملحوظ لعدة أيام بعد ذلك.على طول هذه الروابط ، من المحطات التلفزيونية والإذاعية إلى جماهيرها ، وخاصةً من شخص لآخر عبر الإنترنت ، أدّت المشاعر الصاخبة: الحزن والغضب والرعب والكفر والخوف والكراهية. كان الأمر كما لو كنا جميعًا سلكيًا في شبكة عصبية هائلة ومختلطة وتردد صداها. في الواقع ، لم يكن التأثير الأكبر لهجمات 11 سبتمبر هو الانقطاع المباشر للشبكات المالية أو الاقتصادية أو شبكات النقل أو النقل - الأشياء المادية ، كلها. بدلًا من ذلك ، من خلال العمل من خلال الشبكة التي أنشأناها داخل رؤوسنا وفيما بينها ، كان للهجمات تأثيرها الأكبر على نفسيتنا الجماعية ومشاعرنا الشخصية للأمان والسلامة. تعمل هذه الشبكة مثل مكبر الصوت الضخم ، مما يؤدي إلى تضخيم التأثير العاطفي للإرهاب بشكل كبير.لتعظيم هذا التأثير ، سينفذ مرتكبو الإرهاب المعقد هجماتهم بطريقة أخلاقية وغير متوقعة وغريبة - باستخدام أساليب قاسية ، من الناحية المثالية ، لا يمكن تصورها. وبذلك ، سوف يخلقون انطباعًا بأن أي شيء ممكن ، مما يزيد الخوف. من هذا المنظور ، كان مركز التجارة العالمي يمثل هدفًا مثاليًا ، لأن البرجين التوأمين كانا رمزًا لروعة وجرأة الرأسمالية الأمريكية. عندما انهاروا مثل منزل البطاقات ، في حوالي 15 ثانية لكل منهما ، اقترح أن الرأسمالية الأمريكية كانت عبارة عن مجموعة أوراق ، أيضًا. كيف يمكن لأي شيء متين وقوي ، وجزء كبير من الهوية الأمريكية أن يتلاشى بسرعة؟ وزاد استخدام طائرات الركاب الأمور سوءًا من خلال استغلال أسوأ مخاوفنا من الطيران.

لسوء الحظ ، كان لهذه الاستجابة العاطفية عواقب ضخمة في العالم الحقيقي. الناس الخائفون وغير الآمنين والذين يعانون من الحزن ليسوا مستهلكين نشطين. إنهم يتصرفون بحذر وينقذون أكثر. ينخفض الطلب على السلع الاستهلاكية ، وتراجع استثمارات الشركات ، ويتباطأ النمو الاقتصادي. في النهاية ، من خلال التأثير المضاعف لاستجابتنا العاطفية التي تضخيمها التكنولوجيا ، ربما يكون إرهابيو 11 سبتمبر قد حققوا تأثيرًا اقتصاديًا أكبر بكثير مما كانوا يحلمون به. يمكن أن تتجاوز التكلفة الإجمالية للنمو الاقتصادي المفقود وانخفاض قيمة الأسهم في جميع أنحاء العالم تريليون دولار. نظرًا لأن تكلفة تنفيذ الهجوم نفسه ربما لم تكن سوى مئات الآلاف من الدولارات ، فنحن ننظر إلى مضاعف اقتصادي يزيد عن مليون ضعف. الإرهاب المعقد يعيد توجيه طاقات المجتمع المعقدة ضد نفسه . بمجرد فهم المنطق الأساسي للإرهاب المعقد (وتثبت أحداث 11 سبتمبر أن الإرهابيين بدأوا يفهمونه) ، يمكننا تحديد العشرات من الطرق البسيطة نسبيًا لجلب مجتمعات حديثة وعالية التقنية إلى الاستسلام.لقد حدد الشبكات المعقدة الحاسمة التي تعتمد عليها المجتمعات الحديثة. وهي تشمل شبكات لإنتاج وتوزيع الطاقة والمعلومات والمياه والغذاء ؛ الطرق السريعة والسكك الحديدية.ومع ذلك ، فإن خبراء الإرهاب قد أولوا اهتمامًا كبيرًا بشبكات الطاقة والمعلومات ، وذلك أساسًا لأنها تدعم بوضوح حيوية الاقتصاديات الحديثة.المحطات الفرعية هي أهداف واضحة لأنها تمثل العقد الرئيسية المرتبطة بالعديد من الأجزاء الأخرى من الشبكة الكهربائية. تعد المحطات الفرعية وخطوط النقل ذات الجهد العالي أهدافًا "ناعمة" ، حيث يمكن تعطيلها أو إتلافها بسهولة إلى حد ما. يتم مد عشرات الآلاف من الأميال من خطوط النقل في جميع أنحاء أمريكا الشمالية ، وغالبًا ما تكون في أماكن بعيدة جدًا بحيث يصعب حماية الخطوط ، لكن يمكن الوصول إليها على الرغم من ذلك بواسطة الدفع الرباعي. يمكن أن يتم إسقاط أبراج النقل بتهمة التفجير في وضع جيد. تخيل سلسلة من الهجمات المخطط لها بعناية على هذه الخطوط ، مع طواقم الطوارئ والمحققين يتدفقون من موقع للهجوم عن بعد إلى مكان آخر ، غير متوازن باستمرار وغير قادر على استعادة السيطرة. خرائط تفصيلية لمواقع المحطات الفرعية وخطوط النقل لكثير من أمريكا الشمالية متاحة بسهولة على شبكة الإنترنت. لن يكون حتى جميع أفراد الشرطة والعسكريين في الولايات المتحدة او فى غيرها من اليلاد المتقدمه كافيين لتوفير حماية أولية لهذه الشبكة الضخمة.

تدرك حكومة الولايات المتحدة العديد من هذه التهديدات والضعف المحدد للشبكات المعقدة ، وخاصة شبكات المعلومات. عيّن الرئيس جورج دبليو بوش ريتشارد كلارك ، موظف مدني مهني ومستشار كبير في مجلس الأمن القومي لمكافحة الإرهاب ، كقيصر أمن الفضاء الإلكتروني التابع له ، حيث يقدم تقريرًا لكل من مدير الأمن الداخلي توم ريدج ومستشارة الأمن القومي كوندوليزا رايس. بالإضافة إلى ذلك ، نظر مجلس الشيوخ الأمريكي مؤخرًا في تشريع جديد (قانون أمن معلومات البنية التحتية الحرجة) يعالج عقبة رئيسية أمام تحسين أمن الشبكات الحساسة: الإحجام المفهوم للشركات عن مشاركة معلومات الملكية حول الشبكات التي أنشأتها أو تديرها. سيمكّن هذا القانون من مشاركة معلومات البنية التحتية الحساسة بين الحكومة الفيدرالية والقطاع الخاص وداخل القطاع الخاص نفسه. في كلمته الافتتاحية لعرض القانون في 25 سبتمبر 2001 ، اعترف السناتور الجمهوري بوب بينيت من ولاية يوتا بوضوح أننا نواجه نوعًا جديدًا من التهديد. "الاقتصاد الأمريكي هو نظام مترابط للغاية من النظم ، مع المكونات المادية والفضائية ،" أعلن. "يجب أن يكون الأمن في عالم شبكي مسؤولية مشتركة."

