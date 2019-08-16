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بعد صورتها بالبكينى.. منة فضالى تثير الجدل بظهورها بالـ مينى جيب

الجمعة 16/أغسطس/2019 - 02:38 م
صدى البلد
منار نور
نشرت الفنانة منة فضالى مقطع فيديو لها على حسابها الشخصى بموقع الصور والفيديوهات "انستجرام".

وظهرت منة فضالى فى مقطع الفيديو خلال تواجدها فى الساحل الشمالى، مرتدية تي شيرت أسود ومينى جيب، وذلك بعد إثارتها الجدل وظهورها بالبكيني.

ومن الناحية الجمالية تركت منة فضالي شعرها منسدل على الأكتاف، ولم تتكلف فى وضع المكياج.

يذكر أن منة فضالي تشارك في الجزء الثاني من مسلسل "قيد عائلي"، والذي يشهد مشاركة عدد ‏كبير من الفنانين.‏

مسلسل "قيد عائلي" حقق نسبة متابعة عالية عند عرض عبر شاشة ‎ dmc، ويشارك في بطولته عدد كبير من ‏الفنانين ‏منهم بوسي، وميرفت أمين، وعزت العلايلي، وصلاح عبدالله، وسيمون، وهالة فاخر، ونضال الشافعي، ومنة فضالي، ودينا ‏فؤاد، ‏ميرهان حسين، محمد نجاتي، سيناريو وحوار محمد رجاء وميشيل نبيل، وإخراج تامر حمزة. ‏
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