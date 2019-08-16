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فن

شاهد ظافر عابدين عريس في عروس بيروت.. فيديو

الجمعة 16/أغسطس/2019 - 04:09 م
ظافر عابدين
ظافر عابدين
سمر سعد
طرح الفنان ظافر عابدين البرومو الأول لمسلسله الجديد " عروس بيروت " عبر صفحته على الفيس بوك " وعلق عروس بيروت ابتداءً من 1 سبتمبر.

وقد استغرق تصوير هذا العمل 7 أشهر متواصلة تحت إدارة المخرج التركي إيمرة كاباكوساك، وتولت نادين جابر كتابة نصه باللغة العربية بمساعدة بلال شحادات، وهو من إنتاج "mbc" وسوف يعرض على شاشاتها في شهر سبتمبر المقبل.

يشار إلى أن شارة مسلسل "عروس بيروت" من كلمات نزار فرتسيس وألحان وتوزيع ميشال فاضل.

ولقد قام محمد عساف بغناء أغنية تتر المسلسل.




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