اكلات ريجيم بدون لحوم .. 6 أصناف تناسب الدايت

اكلات ريجيم بدون لحوم :



1- فطائر الكوسة :





ثمرة بصل مبشورة

3 ثمرات كوسة

ملعقة بيكنج باودر

ملح و فلفل أسود

5 ملاعق دقيق

2 بيضة

2 ملعقة زيت



طريقة تحضير فطائر الكوسة :



ابشري الكوسة والبصل واخلطيهما معًا في وعاء واضيفي لها الدقيق والبيض والبيكنج باودر والبهارات وقلبيها جيدًا، وشكليها على هيئة أقراص مستديرة أو أصابع حسب الرغبة، ثم سخني الزيت في المقلاة، واقلي أقراص الكوسة على الجانبين.



2- الخضار السوتيه :

المكونات :



2 ثمرة بطاطس + 2 ثمرة كوسة + 2ثمرة جزر + كوب بسلة + 2 ثمرة فلفل ألوان + ملح وفلفل أسود



طريقة تحضير الخضار السوتيه :



قطعي المكونات إلى شرائح عريضة واغلي قدرا من الماء على النار وضعي فوقه مصفاة وضعي بها الخضروات وغطيها حتى تنضج على البخار فقط، ثم اضيفي الملح والفلفل الأسود وقلبيها عدة مرات حتى تنضج من كافة الجوانب.



3- شوربة الشوفان

مكونات شوربة الشوفان :



كوب كريمة طبخ

كوب شوفان

ثمرة بطاطس

ثمرة بصل

ملح و فلفل

ملعقة زبدة

لتر ماء



طريقة عمل شوربة الشوفان :



اسلقي البطاطس ثم اضربيها في الخلاط مع شرائح البصل ثم ضعي الخليط على النار مع ملعقة زبدة واتركيه يغلي ثم اضيفي الماء تدريجيا للخليط ثم اضيفي الشوفان الشوربة واتركيها تغلي لمدة عشر دقائق وبعدها اضيفي كريمة الطبخ مع الملح و الفلفل.



4- صينية خضار بالفرن

المكونات :



2 ثمرة طماطم

ثمرة بصل

2 ثمرة كوسة

ملح و فلفل اسود

ملعقة بقدونس مجفف

3 ملاعق زيت زيتون

ثمرة جزر

ثمرةة بطاطس

ربع كوب ماء



طريقة عمل صينية خضار بالفرن :



قطعي كل ثمرات الخضار إلى شرائح، وضعيها في وعاء كبير واضيفي لها البهارات ورشي عليها زيت الزيتون وقلبيها حتى تمتص الخضروات البهارات والزيت، ثم اضيفي ربع كوب ماء وغطي الصينية بورق ألومنيوم وأدخليها الفرن لمدة نصف ساعة، وبعدها انزعي طبقة الفويل و اتركي الوعاء بالفرن لمدة عشر دقائق.



5- بيض بالفلفل :



مكونات البيض بالفلفل :



٣ بيضات

٣ ثمرات فلفل رومي

ملح و فلفل اسود

ملعقة زيت زيتون

ملعقة بقدونس



طريقة عمل بيض بالفلفل :



قطعي الفلفل لشرائح صغيرة وشوحيه على نار هادئة مع ملعقة زيت الزيتون ثم ضعي البهارات والبقدونس ثم اخفقي البيض وقلبي الخليط معا لمدة دقيقتين.



6- سلاطة المكرونة بالحمص :



المكونات :

عبوة مكرونة

كوب حمص

ثمرة فلفل أحمر

ثمرة فلفل أخضر

رأس بروكلي طازج

ملح و فلفل اسود وريحان جاف



مكونات الصوص :



فص ثوم مهروس

ربع ملعقة ملح

2 ملعقة زيت زيتون

ملعقة خل



طريقة عمل سلاطة المكرونة بالحمص :



اسلقي المكرونة وصفيها جيدا ثم اضيفي عليها شرائح البروكلي والفلفل و الحمص ثم اضيفي البهارات والخل والثوم معًا واسكبي الصوص مع السلاطة وقلبيها.



يبحث البعض عن اكلات ريجيم بدون لحوم خلال اتباع نظام غذائي معين، خاصة الأشخاص الذين يتبعون النظام النباتي ولا يتناولون اللحوم، فيجدون صعوبة وحيرة في اختيار اكلات ريجيم دون لحوم، وتمنحهم القيمة الغذائية التي يحتاجها الجسم، لكن يمكن إعداد اصناف واكلات ريجيم بدون لحوم بطرق شهية دون الإصابة بالملل من النظام الغذائي أثناء الدايت.المكونات :