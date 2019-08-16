سامح عاشور يكشف أسباب توقيع بروتوكول مع العدل لتحصيل أتعاب المحاماة



وأشار إلى أنه تم رفع الحد الأقصى للعلاج ليصل إلى 30 ألف جنيه بدلا من 20 ألفا وزيادة المعاش ليكون 2000 جنيه.

أكد سامح عاشور نقيب المحامين، ان البروتوكول الجاري تنفيذه مع وزارة العدل، لتحديد كيفية التحصيل الفوري لأتعاب المحاماة، سيضمن زيادة موارد صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية، وزيادة في المعاش والعلاج، خلال الفترة المقبلة.وأضاف "عاشور"، بأنه يجري حاليا الإعداد لمشروع صياغة بروتوكول مع وزارة العدل، يحدد كيفية التحصيل الفوري لأتعاب المحاماة عند قيد الدعوى وتوريدها مباشرة لخزانة نقابة المحامين.وأكد ان نقابة المحامين، تسعى دائما لتنمية مواردها لدعم مشروعي العلاج والمعاش بها، فقامت، في الآونة الأخيرة، برفع قيمة مساهماتها بمشروع العلاج للمحامين.