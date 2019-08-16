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إصابة 33 فلسطينيا في مواجهات مع قوات الاحتلال شرق القدس

الجمعة 16/أغسطس/2019 - 10:39 م
إصابة 33 فلسطينيا
إصابة 33 فلسطينيا في مواجهات مع قوات الاحتلال شرق القدس
أ ش أ
أصيب 33 فلسطينيا خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدتي العيزرية وأبو ديس شرق مدينة القدس المحتلة، اليوم الجمعة.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني - في بيان مساء اليوم - إن طواقمها تعاملت مع 33 إصابة خلال مواجهات في بلدتي العيزرية وأبو ديس، منها 12 إصابة بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط و18 إصابة بالاختناق نتيجة استنشاق الغاز المسيل للدموع و3 إصابات بحروق.

وأضافت الجمعية أن أحد مسعفيها المتطوعين أصيب خلال قيامه بواجبه الإنساني في المواجهات التي شهدتها بلدة أبو ديس.

وتجددت المواجهات في بلدتي العيزرية وأبو ديس وسط تمركز قوات الاحتلال في حي راس كبسة الفاصل بين البلدتين، وتصدي الشبان لجنود الاحتلال برمي الحجارة وإحداث ثغرة في جدار الضم والتوسع.

كانت قوات الاحتلال، اقتحمت بلدة العيزرية ونصبت حاجزا على مدخلها ومنعت المواطنين من الدخول إليها أو الخروج منها، ما أدى لاندلاع مواجهات مع عشرات الشبان.

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