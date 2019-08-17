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برلمان

نشرة اخبار البرلمان.. تعديلات جديدة على قانون الإيجار القديم.. وحالات لا تستحق تعويض الأجر والإصابة فى قانون التأمينات.. تعرف عليها

السبت 17/أغسطس/2019 - 01:03 ص
القسم السياسي
فى إطار الخدمات التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، وحرصًا منه على اطلاع قُرَّائه بكل ما هو جديد في الشأن السياسي والبرلماني؛ نقدّم لكم أبرز الأخبار على مدار يوم الجمعة 16 أغسطس.


يطبق على السكني بفترة انتقالية 10 سنوات.. تعديلات جديدة على قانون الإيجار القديم


حالات لا تستحق تعويض الأجر والإصابة فى قانون التأمينات..تعرف عليها


10 حالات لإعفاء العقارات من الضريبة العقارية.. تعرف عليها


بعد انتشارها بشكل كبير.. مطالب برلمانية بمساواة الأب بالزوج في عقوبة القتل بداعي الشرف


برلمانية عن الظواهر السلبية بصلاة العيد: انفلات أخلاقي


لجنة برلمانية تطالب بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات والمعاشات الجديد


مندوبو المبيعات في خطر بسبب قانون حماية المستهلك.. تفاصيل


مزايا إطلاق البوابة الحكومية الإلكترونية للخريطة الاستثمارية الصناعية


لتوفير فرص عمل.. برلماني يطالب بإعادة فتح المصانع المغلقة وجذب المستثمرين


برلمانية: الاستخدام المفرط لتطبيق فيس بوك أمر بالغ الخطورة

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